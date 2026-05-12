Çok Güzel Hareketler 2'de "Papaz" krizi: Tepkilerin ardından yayından kaldırıldı

'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2' programında yayınlanan “Papaz Olduk” isimli skeç Hristiyan toplumunun tepkisini çekti. Hristiyan bir gencin Müslüman bir kızı istemeye gittiği hikayeyi konu alan skeçte kullanılan ifadeler nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşen program ekibi, bir özür metni yayımlayarak söz konusu içeriğin yayından kaldırıldığını duyurdu.

Yılmaz Erdoğan yönetimindeki 'Çok Güzel Hareketler 2' programında sahnelenen "Papaz Olduk" isimli skeç, Hristiyan toplumunun tepkisini çekti.  

Hristiyan bir gencin Müslüman bir kızı istemeye gittiği hikayeyi konu alan skeçteki bazı ifadeler, inanca yönelik aşağılama içerdiği gerekçesiyle eleştirilerin odağına yerleşti.

YAYINDAN KALDIRILDI

İstanbul Süryani Kadim Vakfı'nın sert tepkisinin ardından, programın resmi sosyal medya hesaplarından bir özür metni yayımlandı. Yapılan açıklamada, hatanın fark edildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Son bölümümüzdeki bir skecimizde, amacını aşan bir ifadeye yer verdiğimizi üzülerek fark ettik. İlgili skeç Youtube yayın listemizden çıkarılmıştır. Kırdığımız herkesten içtenlikle özür diliyoruz."

SANAT DÜNYASINDA "DUYARLILIK" TARTIŞMASI

Olayın ardından sosyal medyada sanatın ifade özgürlüğü ile inançlara saygı arasındaki denge yeniden tartışmaya açıldı. Program ekibinin hızlı bir şekilde özür dileyerek içeriği kaldırması, Süryani toplumunda takdirle karşılansa da benzer durumların yaşanmaması için daha dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

Kaynak: Haberler.com
Yorumlar (4)

sarioglanli38:

her gün islam hakkında hocalar hakkında böyle skecler filmler yapiliyor aynı hassasiyeti neden onda göstermiyorlar

Mehmet Hüseyin Kurtuluş:

Yahu bu gün başlarında kel saçlı adamlar var ya onlar nerede kaldı diye merak ediyorum Tv de artık onları göremiyorum Çok Güzel Hareketler zamanında şimdi ne oluyor diye merak ettim bir baktım program yayında varmış Yılmaz Erdoğan hâlâ yapıyor demek ki Ama o eski havası kalmadı çok farklı olmuş

Taner Çolak:

haklı olarak kaldırılmış bu skeç, böyle şeyler yapanlar ciddiye alınmamalı ve gerekli yaptırımlar uygulanmalı. saygısızlığın da sınırı var.

Erhan Güven:

Papaz mı ?? Vallahi ben bunun yerine o programda Ayşe Teyze'nin tarifi verdiği mantı tarifini hatırlıyorum hala ama neyse ???>?

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

