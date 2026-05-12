Çok Güzel Hareketler 2'de "Papaz" krizi: Tepkilerin ardından yayından kaldırıldı
'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2' programında yayınlanan “Papaz Olduk” isimli skeç Hristiyan toplumunun tepkisini çekti. Hristiyan bir gencin Müslüman bir kızı istemeye gittiği hikayeyi konu alan skeçte kullanılan ifadeler nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşen program ekibi, bir özür metni yayımlayarak söz konusu içeriğin yayından kaldırıldığını duyurdu.
Yılmaz Erdoğan yönetimindeki 'Çok Güzel Hareketler 2' programında sahnelenen "Papaz Olduk" isimli skeç, Hristiyan toplumunun tepkisini çekti.
Hristiyan bir gencin Müslüman bir kızı istemeye gittiği hikayeyi konu alan skeçteki bazı ifadeler, inanca yönelik aşağılama içerdiği gerekçesiyle eleştirilerin odağına yerleşti.
YAYINDAN KALDIRILDI
İstanbul Süryani Kadim Vakfı'nın sert tepkisinin ardından, programın resmi sosyal medya hesaplarından bir özür metni yayımlandı. Yapılan açıklamada, hatanın fark edildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Son bölümümüzdeki bir skecimizde, amacını aşan bir ifadeye yer verdiğimizi üzülerek fark ettik. İlgili skeç Youtube yayın listemizden çıkarılmıştır. Kırdığımız herkesten içtenlikle özür diliyoruz."
SANAT DÜNYASINDA "DUYARLILIK" TARTIŞMASI
Olayın ardından sosyal medyada sanatın ifade özgürlüğü ile inançlara saygı arasındaki denge yeniden tartışmaya açıldı. Program ekibinin hızlı bir şekilde özür dileyerek içeriği kaldırması, Süryani toplumunda takdirle karşılansa da benzer durumların yaşanmaması için daha dikkatli olunması çağrısı yapıldı.