Hull City'nin finaldeki rakibi belli oldu

Hull City'nin finaldeki rakibi belli oldu
Championship play-off yarı finalinde Southampton, Middlesbrough’yu uzatmalarda 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. Hull City ile Southampton arasındaki finali kazanan takım Premier Lig bileti alacak.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’nin Championship play-off finalindeki rakibi Southampton oldu. İngiliz ekibi, yarı final rövanşında Middlesbrough’yu uzatmalarda mağlup ederek finale yükseldi.

UZATMALARDA GELEN FİNAL BİLETİ

Southampton, ilk maçı 0-0 sona eren eşleşmenin rövanşında St. Mary’s Stadı’nda Middlesbrough’yu ağırladı. Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, 5. dakikada Riley McGree’nin golüyle öne geçti. Southampton ise 45+1. dakikada Ross Stewart ile eşitliği sağladı.

Normal süresi 1-1 sona eren mücadelede uzatma dakikalarında sahneye Shea Charles çıktı. 116. dakikada gelen golle Southampton sahadan 2-1 galip ayrılarak finale yükseldi.

DEV FİNAL WEMBLEY’DE

Championship play-off finalinde Hull City ile Southampton karşı karşıya gelecek. Dev mücadele 23 Mayıs Cumartesi günü Wembley Stadı’nda oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım gelecek sezon Premier Lig’de mücadele etme hakkı elde edecek.

HULL CITY İÇİN DEV GELİR FIRSATI

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, finali kazanması halinde yalnızca Premier Lig’e yükselmeyecek, aynı zamanda yayın gelirleri ve ticari anlaşmalarla birlikte yaklaşık 300 milyon euroluk dev bir ekonomik kazanç elde edecek.

Alper Kızıltepe
Yorumlar (1)

Netherill:

başarılar hullcity ne de çok türk kardeşimiz ekmeğini yedi. umarım premier lige giden siz olursunuz.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

