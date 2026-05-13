İtalya’da kuma getirmek isteyen eşinin cinsel organını kesti
İtalya'da yaşayan Bangladeşli bir çiftin evinde, kuma talebiyle başlayan gerginlik korkunç bir intikamla noktalandı. Eşinin, ilk karısını da eve getirerek birlikte yaşama isteğine öfkelenen kadın, kocasının en savunmasız anını bekledi. Adam öğle uykusundayken mutfaktan aldığı bıçakla harekete geçen öfkeli eş, kocasının cinsel organını keserek kan donduran bir intikam aldı.
İtalya’da yaşayan Bangladeşli bir çift arasında yaşanan kuma krizi kanlı bitti. İddiaya göre eşine ikinci bir kadınla birlikte yaşamak istediğini söyleyen adam, öğle uykusundayken korkunç bir saldırıya uğradı. Öfkelenen kadın, mutfaktan aldığı bıçakla eşinin cinsel organını kesti.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre olay, Campania bölgesinde meydana geldi. Bir süredir eşinin ilk karısını da eve getirmek istemesi nedeniyle tartışma yaşadığı belirtilen kadının, olay günü sinir krizi geçirdiği öne sürüldü.
UYURKEN SALDIRDI
İddiaya göre öğle saatlerinde uyuyan eşinin yanına giden kadın, mutfaktan aldığı bıçakla saldırıyı gerçekleştirdi. Ağır yaralanan adamın çığlıkları üzerine çevredeki kişiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı adamı hastaneye kaldırdı. Adamın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI
Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen kadın gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. İtalyan güvenlik güçlerinin aile içi şiddet ve kasten yaralama suçlamaları kapsamında inceleme yürüttüğü belirtildi.