Haberler

İtalya’da kuma getirmek isteyen eşinin cinsel organını kesti

İtalya’da kuma getirmek isteyen eşinin cinsel organını kesti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya’da yaşayan Bangladeşli bir çiftin evinde, kuma talebiyle başlayan gerginlik korkunç bir intikamla noktalandı. Eşinin, ilk karısını da eve getirerek birlikte yaşama isteğine öfkelenen kadın, kocasının en savunmasız anını bekledi. Adam öğle uykusundayken mutfaktan aldığı bıçakla harekete geçen öfkeli eş, kocasının cinsel organını keserek kan donduran bir intikam aldı.

  • İtalya'nın Campania bölgesinde Bangladeşli bir kadın, eşinin ikinci eşini eve getirmek istemesi üzerine uyurken bıçakla cinsel organını kesti.
  • Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı ve durumunun ciddi olduğu bildirildi.
  • Saldırgan kadın gözaltına alındı, polis aile içi şiddet ve kasten yaralama suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

İtalya’da yaşayan Bangladeşli bir çift arasında yaşanan kuma krizi kanlı bitti. İddiaya göre eşine ikinci bir kadınla birlikte yaşamak istediğini söyleyen adam, öğle uykusundayken korkunç bir saldırıya uğradı. Öfkelenen kadın, mutfaktan aldığı bıçakla eşinin cinsel organını kesti.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre olay, Campania bölgesinde meydana geldi. Bir süredir eşinin ilk karısını da eve getirmek istemesi nedeniyle tartışma yaşadığı belirtilen kadının, olay günü sinir krizi geçirdiği öne sürüldü.

UYURKEN SALDIRDI 

İddiaya göre öğle saatlerinde uyuyan eşinin yanına giden kadın, mutfaktan aldığı bıçakla saldırıyı gerçekleştirdi. Ağır yaralanan adamın çığlıkları üzerine çevredeki kişiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı adamı hastaneye kaldırdı. Adamın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI 

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen kadın gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. İtalyan güvenlik güçlerinin aile içi şiddet ve kasten yaralama suçlamaları kapsamında inceleme yürüttüğü belirtildi.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan CHP lideri Özgür Özel'e: Gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu

AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan Özgür Özel'e olay sözler
7 kentimizi sel ve dolu vurdu, hayat durma noktasına geldi

7 kentimizi birden vurdu, önüne ne kattıysa sürükledi

Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıRukiye Kurt:

Yani anladığım kadarıyla herif karısını terk edip başkasıyla evlenmek istemiş, buna da hak veremem açıkçası. Ama böyle şiddet de doğru değil yani, her sorunun çözümü bıçak değil. Ailede bu tür konuları sakin konuşarak halletmek lazımdı bence.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Turan:

Yahu bu insanlar niye İtalya'ya gidiyor!!! Kendi ülkesinde düzeltmedikleri şeyleri orada da düzeltemiyor tabii! Ayrıca mutfak bıçağı nasıl bu kadar keskin olabilir be, neredeyse tıbbi alet gibi çalışmış.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSabahattin Aksöz:

Kadınlar böyle olur işte, biri kuma gelsin diye adamı doğramaya kalkıyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdem:

Amma da güzel anlamışsın olayı yeğen

yanıt0
yanıt0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13 yaşındaki kız çocuğuna istismar davasında anne de tutuklandı

33 kişi tutuklanmıştı! Bir ilimizi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme
DEM Partili Tülay Hatimoğulları: Halkımızı alanlara davet ediyorum

Kürsüden çağrıda bulundu: Halkımızı alanlara davet ediyorum
Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Oktay Saral'dan sert tepki: Haddini bileceksin

Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Beştepe'den sert tepki
Çok Güzel Hareketler 2'de 'Papaz' krizi: Tepkilerin ardından yayından kaldırıldı

Ünlü programda "Papaz" krizi! Apar topar yayından kaldırıldı
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı

Merakla beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Şampiyonluk ertelendi! Cristiano Ronaldo'yu 90+8'de yıkan gol

90+8'de hayatının şokunu yaşadı!
Sağlık sorunları yaşayan Bayhan Survivor'dan ayrıldı

Survivor'da beklenmedik veda: Ünlü isim adadan erken ayrıldı
Osimhen, ''Bu laneti ancak o kırabilir'' denilerek dünya devine önerildi

''Bu laneti ancak o kırabilir'' denilerek dünya devine önerildi