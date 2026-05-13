Tarla sürmeye giden çiftçi ölü bulundu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 60 yaşındaki çiftçi Celal Polat, traktörüyle fıstık bahçesine gittiğinde ölü bulundu. Olay yerine giden sağlık ekipleri, Polat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesine bağlı kırsal Kırmit Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çiftçilikle uğraşan 60 yaşındaki Celal Polat traktörüyle Antepfıstığı bahçesini sürmeye gitti. Polat'tan haber alamayan yakınları, bahçeyi kontrol ettiklerinde yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Şahsın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsiden sonra ortaya çıkağı ifade edildi.

Öte yandan traktörün ölen sürücüden yaklaşık 50 metre uzakta bir ağaca takılarak durduğu gözlendi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTümay Bulut:

Vay canına... eski zamanla kıyas etmek gerekirse, o günler daha da zordu tabi ama şimdi de durmuyo bu iş. İnsan emek verdiği tarlanın başında böyle gitmek... tanrı rahmet eylesin??

Haber Yorumlarıİrem Mermer:

Ya bu yaşlı çiftçilerimiz ne kadar zor şartlarda çalışıyor... Avrupa'da bu konulara makine ve teknoloji yatırımı yapıyorken, bizde hala 60 yaşında adamlar traktörle tarlada?? Umarım ailesine sabır verilir??

Haber YorumlarıYurdagül Ünek:

Çok üzücü bir haber ya?? 60 yaşında insanın traktörle çıkıp böyle gelmesi... İnsan ne zaman ölecek bilemez ama böyle aniden gitmek çok acı?? Celal Polat'ın ailesine başsağlığı diliyorum?? Bu yaşlarda insanlar çok zahmet çekiyor işte

