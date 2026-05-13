Tarla sürmeye giden çiftçi ölü bulundu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde traktör ile fıstık bahçesini sürmeye giden çiftçi ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesine bağlı kırsal Kırmit Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çiftçilikle uğraşan 60 yaşındaki Celal Polat traktörüyle Antepfıstığı bahçesini sürmeye gitti. Polat'tan haber alamayan yakınları, bahçeyi kontrol ettiklerinde yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Şahsın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsiden sonra ortaya çıkağı ifade edildi.

Öte yandan traktörün ölen sürücüden yaklaşık 50 metre uzakta bir ağaca takılarak durduğu gözlendi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı