Icardi Galatasaray defterini kapattı

Galatasaray’da Mauro Icardi’nin geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin yeni sözleşme için yaptığı maaş indirimi teklifine Arjantinli yıldızın verdiği yanıt ortaya çıktı.

GALATASARAY’DAN İNDİRİM HAMLESİ

Sözleşmesinin sonuna gelen Mauro Icardi ile masaya oturmaya hazırlanan Galatasaray yönetiminin, yıldız futbolcuya ciddi maaş indirimi içeren yeni bir teklif sunduğu öne sürüldü.

Haberlere göre yıllık 10 milyon euro kazanan Icardi’ye mevcut ücretinin yaklaşık yarısının teklif edilmesi planlandı. Yönetimin bu kararında futbolcunun ilerleyen yaşı ve performansındaki düşüşün etkili olduğu belirtildi.

ICARDI KIRGIN

Milliyet’in haberine göre Mauro Icardi’nin, kendisine sunulan maaş indirimi teklifine sıcak bakmadığı ifade edildi. Arjantinli golcünün bu yaklaşım nedeniyle kırgın olduğu ve indirimi kabul etmeye yanaşmadığı aktarıldı.

AYRILIK KARARI GÜNEMDE

Haberde, Mauro Icardi’nin ayrılık kararı aldığı iddiasına da yer verildi. Bu gelişmenin ardından Galatasaray yönetiminin forvet transferi çalışmalarına hız verdiği belirtildi.

GALATASARAY 2 FORVET İSTİYOR

Sarı-kırmızılıların yeni sezon planlamasında hücum hattına iki takviye yapmayı hedeflediği ifade edildi. Galatasaray’ın, Icardi’nin ayrılık ihtimaline karşı alternatif isimler üzerinde çalıştığı öğrenildi.