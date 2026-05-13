Ne kebap ne baklava! Dünyanın en iyi Türk yemekleri listesinde ilk sıra şaşırttı

TasteAtlas, 2026 yılına ait “Dünyanın En İyi 100 Türk Yemeği” listesini açıkladı. Türk mutfağının birbirinden ünlü lezzetlerinin yer aldığı listede ilk sıraya yerleşen yemek ise şaşkınlık yarattı. Zirvenin sahibi kalamar tava olurken onu Cap Kebabı ve Antalya Künefesi takip etti.

Dünyanın en popüler gastronomi platformlarından biri olan TasteAtlas, 2026 yılına ait “Dünyanın En İyi 100 Türk Yemeği” listesini yayımladı. Türk mutfağının zenginliğini yansıtan listede kebaplardan çorbalara, tatlılardan kahvaltılık lezzetlere kadar birçok farklı yemek yer aldı.

Listenin ilk sırasında yer alan lezzet ise dikkat çekti.

ZİRVEDE KALAMAR TAVA VAR

TasteAtlas’ın hazırladığı listede birinci sıraya kalamar tava yerleşti. Genellikle meze olarak tüketilen kalamar tava, temizlenmiş kalamar halkalarının özel karışıma bulanıp kızgın yağda kızartılmasıyla hazırlanıyor.

Balık restoranlarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kalamar tava, böylece dünyaca ünlü birçok Türk yemeğini geride bırakarak listenin zirvesine oturdu.

İLK 10'A KEBAP VE TATLILAR DAMGA VURDU

Listenin ikinci sırasında Erzurum’un meşhur lezzeti cağ kebabı yer aldı. Üçüncü sıraya ise Hatay mutfağının simgelerinden Antakya künefesi yerleşti.

İlk 10’daki diğer lezzetler ise şöyle sıralandı:

1- Kalamar tava


2- Cağ kebabı


3- Antakya künefesi


4- Beyran çorbası


5- Afyon sucuğu


6- Fıstıklı sarma


7- Hünkar beğendi


8- Piliç Topkapı


9- Mercimek çorbası


10- Bal kaymak

TÜRK MUTFAĞININ ZENGİNLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

TasteAtlas’ın listesi, Türk mutfağının yalnızca kebap ve tatlılardan ibaret olmadığını bir kez daha ortaya koydu. Anadolu’nun farklı şehirlerinden lezzetlerin yer aldığı sıralama, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Özellikle kalamar tavanın birinci sıraya yerleşmesi birçok kullanıcı için sürpriz oldu.

İLK 20'DE YER ALAN LEZZETLER İSE ŞU ŞEKİLDE:

11- Paçanga böreği

12- Maraş dondurması

13- Islama köfte

14- Mantı

15- Lahmacun

16- Tantuni

17- Etli ekmek

18- Fırın sütlaç

19- Etli Sarma

20- Tulum peyniri

Çağla Taşcı
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

CAP kebabı ne Cap. Yazdığınıznyazıyı bari düzgün yazın.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

