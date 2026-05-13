Şanlıurfa merkezli 21 ilde 'yasa dışı bahis' ve 'suç örgütü' operasyonu: 61 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 21 ilde yasa dışı bahis ve suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 61 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 5 milyar 800 milyon TL’lik para hareketliliği tespit edildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) iş birliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında Şanlıurfa merkezli Adana, Ankara, Antalya, Batman, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Mardin, Mersin, Niğde, Osmaniye, Samsun, Şırnak ve Yozgat’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 61 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Şüphelinin, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve bu suçtan elde edilen gelirlerin transferine aracılık ettikleri belirlendi. Şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemelerde toplam 5 milyar 800 milyon TL’lik para hareketliliği tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBaşak Teke:

61 kişi mi yakalandı ?? Vay be. Neyse, bu arada Şanlıurfa'da geçen hafta bir kedi kurtarma operasyonu da oldu biliyosunuz değil mi ?? Çok güzel bir olay olmuş.

Haber YorumlarıMahmut Nuri Katrancı:

5.8 milyar lira. Avrupa'da bu kadar para suç için harcanmaz. Ülkenin ekonomisi böyle çöküyor işte.

Haber YorumlarıEmre Çolak:

Yazık be böyle insanlara harcanan kaynaklar hayvanların barındırılmasına kullanılsa çok daha iyi olmaz mı yahu

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

