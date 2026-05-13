Şanlıurfa merkezli 21 ilde 'yasa dışı bahis' ve 'suç örgütü' operasyonu: 61 gözaltı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) iş birliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında Şanlıurfa merkezli Adana, Ankara, Antalya, Batman, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Mardin, Mersin, Niğde, Osmaniye, Samsun, Şırnak ve Yozgat’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 61 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı.

Şüphelinin, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve bu suçtan elde edilen gelirlerin transferine aracılık ettikleri belirlendi. Şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemelerde toplam 5 milyar 800 milyon TL’lik para hareketliliği tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı