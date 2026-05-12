Eyüpsultan'da 3 katlı binanın bodrum katında yangın: 2'si çocuk 4 ağır yaralı

İstanbul Eyüpsultan'da bir binanın bodrum katında çıkan yangında 2'si çocuk 4 kişi ağır yaralandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Olay, saat 21.00 sıralarında İstanbul Eyüpsultan Sakarya Mahallesi Orhangazi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bulunan 3 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında binada mahsur kalan yabancı uyruklu 2'si çocuk 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ağır yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı.

Yaralıların tedavisi sürerken, durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSelim Ozan Bircan:

Çok üzüldüm ya, çocuklar bu musibete katlanması ne kadar acı olmuş olsa gerek. Umarım hepsi kurtulur ve iyileşirler. Ailelerine de çok acı bu olay, bu tür felaketler yazık ya insanlara.

Haber YorumlarıKubilay Pamuk:

Bodrum katında niye oturuyorlardı ki? Kimse mi sorgulamadı. Ev sahibi ne diyor? Bu detaylar neden haberden çıkarıldı.

Haber YorumlarıMehmet Evren Tosun:

Ah, eskiden böyle yangınlarda itfaiye 5 dakikada varırdı! Şimdi kaç dakika tuttular acaba? Yine de çocuklar kurtarıldı diye şükür, ama bu binalar ne zaman denetlenecek!

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

