Haberler

Tartışma büyüyor! Ahmet Türk'ten Mustafa Destici'yi kızdıracak sözler

Tartışma büyüyor! Ahmet Türk'ten Mustafa Destici'yi kızdıracak sözler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün Amedspor için yaptığı “Kürdistan’ın bir takımı Süper Lig’e çıktı” paylaşımı siyaset arenasını karıştırdı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin “Ne Kürdistan’ı lan! Burası Türkiye Cumhuriyeti. Beğenmiyorsan defolup gidersin” sözlerine Ahmet Türk, “Mustafa Destici'yi ciddiye almıyorum. Cevap verilecek biri değil" yanıtını verdi.

  • Görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Amedspor için 'Kürdistan’ın bir takımı Süper Lig’e çıktı' paylaşımı yaptı.
  • BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ahmet Türk'ün paylaşımına 'Ne Kürdistan’ı lan! Burası Türkiye Cumhuriyeti' sözleriyle tepki gösterdi.
  • Ahmet Türk, Mustafa Destici'yi ciddiye almadığını ve cevap verilecek biri olmadığını söyledi.

Görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün Amedspor için yaptığı “Kürdistan’ın bir takımı Süper Lig’e çıktı” paylaşımı tartışma yarattı.

“KÜRDİSTAN’IN BİR TAKIMI” SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ancak daha sonra görevden alınan Ahmet Türk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çok mutluyum, Kürdistan’ın bir takımı Süper Lig’e çıktı, başarılar dilerim” ifadelerini kullandı. Türk’ün paylaşımı kısa sürede siyaset dünyasında gündem oldu.

DESTECİ SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de Ahmet Türk’ün paylaşımına sert sözlerle tepki gösterdi. Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ne Kürdistan’ı lan! Burası Türkiye Cumhuriyeti. Beğenmiyorsan defolup gidersin” ifadelerini kullandı.

AHMET TÜRK’TEN YANIT

Destici’nin açıklamalarına ilişkin İlke TV’ye konuşan Ahmet Türk ise, “Mustafa Destici'yi ciddiye almıyorum. Cevap verilecek biri değil” dedi.

Ahmet Türk açıklamasında ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Burada Süryani'si, Ermeni'si var, Arap'ı var birçok halk var. Bunların hepsi Kürdistani halklardır. Amedspor Türkiye takımıdır ama sonuçta bir Kürdistani ruh var. İnsanlar şarkılar, Kürtçe söylemler ve Kürtçe hitaplarla bunu gösterdi. Bu bir halkın dilinin ve kültürünün spora yansımasıdır."

OKTAY SARAL DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da Ahmet Türk’ün sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

Saral paylaşımında, “Bu topraklarda 'Kürdistan' diye bir devlet de yoktur, olamayacaktır... Konuşurken sınırını, yerini ve haddini bileceksin!” ifadelerini kullandı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak

Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar

On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
Havza'da sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Savaş alanı gibi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kapıkule'de şaşkına çeviren operasyon: Yolcu otobüsünde 2 bin adet canlı yeşil alg ele geçirildi

Yolcu otobüsü ile ülkeye sokmaya çalıştılar! Hepsi canlı

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Çin'e giderken 'Maduro eşofmanı' giydi! Tepkiler peş peşe geldi

Rubio’dan Çin’de olay yaratan tercih! Kıyafeti tepki topladı
Eşekle kaçan hırsıza verilen cezanın gerekçesi açıklandı

Eşekle kaçan hırsıza verilen cezanın gerekçesi açıklandı
İran'dan uluslararası topluma çağrı: Tarihin doğru tarafında yer alacak ahlaki cesareti bulun

Tarihin doğru tarafında yer alacak ahlaki cesareti bulun
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün'e istenen cezalar belli oldu

Casusluk davasında mütalaa açıklandı! İşte istenen cezalar
Icardi Galatasaray defterini kapattı

Bir devir sona erdi!

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Maç sonu oturup ağladı

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?