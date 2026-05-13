8 haftalık ek doğum izni için son 2 gün

Doğum izni süresini 24 haftaya çıkaran yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle birlikte çalışan annelere mevcut doğum izinlerine ek olarak 8 haftalık ücretli izin hakkı tanındı.

Yeni uygulama kapsamında belirlenen şartları taşıyan anneler, herhangi bir sağlık raporu almadan doğrudan başvuru yaparak ek izinden yararlanabilecek.

BAŞVURU İÇİN SON 2 GÜN

Ek doğum izni hakkından yararlanmak isteyen annelerin başvurularını en geç 15 Mayıs Cuma günü mesai saati bitimine kadar tamamlaması gerekiyor. Başvurular çalışılan kuruma yapılacak. Süreyi kaçıran annelerin ise ek izin hakkından yararlanamayabileceği belirtiliyor.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Yeni düzenlemeden, 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapan anneler yararlanabilecek. Ayrıca düzenleme, 1 Nisan tarihi itibarıyla mevcut doğum izninin 24 haftalık süresini henüz tamamlamamış anneleri de kapsıyor. Böylece halen izin süreci devam eden çalışan anneler de ilave 8 haftalık ücretli izin hakkına başvurabilecek.

BAŞVURU İÇİN HANGİ BELGELER GEREKİYOR?

Başvuru yapmak isteyen annelerin yalnızca iki belgeyi çalıştıkları kuruma teslim etmesi gerekiyor:

Bebeğin kimlik fotokopisi

İlave izin talebini içeren dilekçe

Düzenleme kapsamında herhangi bir sağlık raporu ya da ek belge talep edilmiyor.

İŞE DÖNEN ANNELER DE HAKTAN YARARLANABİLECEK

Yeni uygulamada dikkat çeken detaylardan biri de işe dönüş süreci oldu. Düzenlemeye göre anneler, işe geri dönmüş olsalar bile kalan 8 haftalık ek izin haklarını kullanabilecek. Bunun için çalıştıkları kuruma dilekçe vermeleri yeterli olacak. Ek izin süresi boyunca annelere ücretli izin hakkı tanınacak.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN DE DÜZENLEME GELİYOR

Düzenlemenin tüm çalışan anneleri kapsaması hedeflenirken, sözleşmeli personellere ilişkin teknik düzenlemenin de önümüzdeki günlerde tamamlanacağı belirtildi. Amaç, çalışan hiçbir annenin yeni uygulamanın dışında kalmaması olarak ifade ediliyor.