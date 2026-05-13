Al-Nassr taraftarları, Al-Hilal’in VIP tribününe sopalarla saldırdı

Cristiano Ronaldo’nun formasını giydiği Al-Nassr’ın maçında olay çıktı. Karşılaşma sırasında Al-Nassr taraftarlarının Al-Hilal’in VIP tribününe girerek saldırıda bulunduğu öne sürüldü.

SOPALARLA SALDIRDILAR

Ortaya çıkan görüntülerde bazı Al-Nassr taraftarlarının VIP tribün bölümüne yöneldiği ve ellerindeki sopalarla saldırdığı anlar yer aldı. Tribünde büyük panik yaşanırken güvenlik güçlerinin kısa sürede olaylara müdahale ettiği görüldü.

MAÇTA GERGİNLİK TIRMANDI

İki takım taraftarları arasında yaşanan gerilim karşılaşma sırasında bir anda büyüdü. Olayların ardından tribünlerde tansiyon yükselirken bazı taraftarların bölgeden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı. Yaşanan olaylarla ilgili resmi makamlardan henüz detaylı açıklama yapılmadı.