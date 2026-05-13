Al-Nassr taraftarları, Al-Hilal’in VIP tribününe sopalarla saldırdı

Al-Nassr taraftarlarının maç sırasında Al-Hilal’in VIP tribününe girerek sopalarla saldırdığı anlar ortaya çıktı. Tribünlerde yaşanan olaylar büyük panik yarattı.

Cristiano Ronaldo’nun formasını giydiği Al-Nassr’ın maçında olay çıktı. Karşılaşma sırasında Al-Nassr taraftarlarının Al-Hilal’in VIP tribününe girerek saldırıda bulunduğu öne sürüldü.

SOPALARLA SALDIRDILAR

Ortaya çıkan görüntülerde bazı Al-Nassr taraftarlarının VIP tribün bölümüne yöneldiği ve ellerindeki sopalarla saldırdığı anlar yer aldı. Tribünde büyük panik yaşanırken güvenlik güçlerinin kısa sürede olaylara müdahale ettiği görüldü.

MAÇTA GERGİNLİK TIRMANDI

İki takım taraftarları arasında yaşanan gerilim karşılaşma sırasında bir anda büyüdü. Olayların ardından tribünlerde tansiyon yükselirken bazı taraftarların bölgeden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı. Yaşanan olaylarla ilgili resmi makamlardan henüz detaylı açıklama yapılmadı.

Alper Kızıltepe
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSerhat Gürcüm:

Taraftarlar arasındaki gerginlik kontrol altına alınamıyor artık, bu tarz olaylar futbolu mahvediyor.

Haber Yorumlarıİlhan Teke:

Bu rezillik ne böyle ?? VIP tribünü basarak sopa ile saldırmak?? Bunlar yasal sonuç görmesi gereken suçlular ?? Futbola gelen insanlar eğlensin diye, burada halkın güvenliği tehlikeye düşürülüyor ?? Bu tür olaylara karışan herkes ağır cezayı haketmiştir, kimse böyle davranmaya hakkı yoktur ??

Haber YorumlarıHarun Katrancı:

Yazık ya, insanlar neden böyle davranıyor! Spor sevgisi adına birbirlerine saldırıyorlar, bu çok üzücü! Keşke herkes hayvanlar gibi sakin ve huzurlu olsa, onlar hiç kimseye bu kadar zarar vermez! Futbol maçları eğlence olması gereken şeyler, şiddet için yer yok! Bu taraftarların çok utanç duyması gerekir bence!

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

