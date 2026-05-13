Aydın'da 14 yıl önce kaybolan gencin öldürüldüğü iddiasıyla anne ve babası gözaltına alındı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2012 yılında kaybolan Osman Aktepe ile ilgili olarak anne, baba ve dayının da aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma, olayla ilgili teknik ve fiziki takip sonrasında şüphelileri yakaladı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), o dönem Aktepe'nin bulunamaması üzerine takipsizlik kararı verilen dosyayla ilgili alınan ihbar üzerine yaklaşık 9 ay önce yeniden çalışma başlattı.

Osman Aktepe'nin aile bireyleri ve olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilen kişiler teknik ve fiziki takibe alındı.

Tanık ifadeleri ile telefon dinleme kayıtlarının incelenmesinin ardından Aktepe'nin öldürüldüğü şüphesiyle aralarında gencin annesi, babası ve dayısının da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik
