Galatasaray'dan şok karar! Bunu kimse tahmin etmiyordu
Galatasaray’ın sezon başında büyük beklentilerle transfer ettiği Wilfried Singo için ayrılık izni verdiği iddia edildi. Sarı-kırmızılılar, cazip teklif gelmesi halinde satışa onay verecek.
- Galatasaray, sezon başında 30.7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Wilfried Singo için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.
- Singo'nun bu sezon beklentilerin altında kaldığı düşünülüyor ve İngiliz kulüplerinin ilgilendiği öne sürülüyor.
- Singo, Galatasaray formasıyla 28 maçta 2 gol ve 3 asist kaydetti; güncel piyasa değeri yaklaşık 25 milyon euro ve 2030'a kadar sözleşmesi var.
Süper Lig’de üst üste 4. kez şampiyon olan Galatasaray’da yeni sezon planlaması tüm hızıyla sürerken sürpriz bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların, sezon başında büyük beklentilerle kadroya katılan Wilfried Singo için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı öne sürüldü.
BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR
Fanatik’te yer alan habere göre Galatasaray yönetimi, Wilfried Singo’nun bu sezon beklentilerin altında kaldığını düşünüyor. Sezon başında Monaco’dan 30.7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Fildişi Sahilli futbolcu için ayrılık ihtimalinin masaya yatırıldığı belirtildi.
CAZİP TEKLİFE ONAY VERİLECEK
Haberde, Singo’ya tatmin edici bir teklif gelmesi halinde Galatasaray’ın satışa onay vereceği ifade edildi. 24 yaşındaki savunmacıyla özellikle İngiliz kulüplerinin ilgilendiği öne sürüldü.
SEZON PERFORMANSI
Wilfried Singo bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 28 maça çıktı. Fildişi Sahilli futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asistlik katkı verdi. Güncel piyasa değeri yaklaşık 25 milyon euro olarak gösterilen Singo’nun Galatasaray ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
YENİ SEZONDA KADRODA BÜYÜK DEĞİŞİM
Galatasaray’da bir yandan yeni transfer çalışmaları sürerken, diğer yandan takımdan ayrılacak isimler üzerinde de yoğun mesai harcanıyor. Sarı-kırmızılılarda sezon sonunda kadroda önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor.