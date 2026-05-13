Haberler

Galatasaray'dan şok karar! Bunu kimse tahmin etmiyordu

Galatasaray'dan şok karar! Bunu kimse tahmin etmiyordu Haber Videosunu İzle
Galatasaray'dan şok karar! Bunu kimse tahmin etmiyordu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray’ın sezon başında büyük beklentilerle transfer ettiği Wilfried Singo için ayrılık izni verdiği iddia edildi. Sarı-kırmızılılar, cazip teklif gelmesi halinde satışa onay verecek.

  • Galatasaray, sezon başında 30.7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Wilfried Singo için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.
  • Singo'nun bu sezon beklentilerin altında kaldığı düşünülüyor ve İngiliz kulüplerinin ilgilendiği öne sürülüyor.
  • Singo, Galatasaray formasıyla 28 maçta 2 gol ve 3 asist kaydetti; güncel piyasa değeri yaklaşık 25 milyon euro ve 2030'a kadar sözleşmesi var.

Süper Lig’de üst üste 4. kez şampiyon olan Galatasaray’da yeni sezon planlaması tüm hızıyla sürerken sürpriz bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların, sezon başında büyük beklentilerle kadroya katılan Wilfried Singo için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı öne sürüldü.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Fanatik’te yer alan habere göre Galatasaray yönetimi, Wilfried Singo’nun bu sezon beklentilerin altında kaldığını düşünüyor. Sezon başında Monaco’dan 30.7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Fildişi Sahilli futbolcu için ayrılık ihtimalinin masaya yatırıldığı belirtildi.

CAZİP TEKLİFE ONAY VERİLECEK

Haberde, Singo’ya tatmin edici bir teklif gelmesi halinde Galatasaray’ın satışa onay vereceği ifade edildi. 24 yaşındaki savunmacıyla özellikle İngiliz kulüplerinin ilgilendiği öne sürüldü.

SEZON PERFORMANSI

Wilfried Singo bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 28 maça çıktı. Fildişi Sahilli futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asistlik katkı verdi. Güncel piyasa değeri yaklaşık 25 milyon euro olarak gösterilen Singo’nun Galatasaray ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

YENİ SEZONDA KADRODA BÜYÜK DEĞİŞİM

Galatasaray’da bir yandan yeni transfer çalışmaları sürerken, diğer yandan takımdan ayrılacak isimler üzerinde de yoğun mesai harcanıyor. Sarı-kırmızılılarda sezon sonunda kadroda önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak

Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar

On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
Tartışma büyüyor! Ahmet Türk'ten Mustafa Destici'yi kızdıracak sözler

Ahmet Türk'ten Mustafa Destici'yi kızdıracak sözler
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Barış Alper Yılmaz futbolculuğu bıraksın, oyuncu olsun. sahada rakibin ufak bir dokunmasıyla öyle bir uçuş yaparak seri taklalar atarak düşüyor ki Türk filmlerinde dayak yiyen figüranlar bile öyle düşemiyordu.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kapıkule'de şaşkına çeviren operasyon: Yolcu otobüsünde 2 bin adet canlı yeşil alg ele geçirildi

Yolcu otobüsü ile ülkeye sokmaya çalıştılar! Hepsi canlı

Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor! 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı

Böcek ailesinin etkin pişmanlık ifadeleri sonrası 3 ilde operasyon
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Çin'e giderken 'Maduro eşofmanı' giydi! Tepkiler peş peşe geldi

Rubio’dan Çin’de olay yaratan tercih! Kıyafeti tepki topladı
Eşekle kaçan hırsıza verilen cezanın gerekçesi açıklandı

Eşekle kaçan hırsıza verilen cezanın gerekçesi açıklandı
İran'dan uluslararası topluma çağrı: Tarihin doğru tarafında yer alacak ahlaki cesareti bulun

Tarihin doğru tarafında yer alacak ahlaki cesareti bulun
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün'e istenen cezalar belli oldu

Casusluk davasında mütalaa açıklandı! İşte istenen cezalar
Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Maç sonu oturup ağladı

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?