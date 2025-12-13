Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın boşanma nedeni ortaya çıktı
Mehmet Ali Erbil, yaklaşık 3,5 ay önce kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile evlenmişti. Bu evlilik magazin gündeminde büyük yankı uyandırmıştı. Çalkantılı bir ilişki sürecinin ardından nikah masasına oturan çift, kısa süre sonra boşanma kararı aldı. İddiaya göre boşanmanın nedeni, çiftin büyük yaş farkından kaynaklanan fikir ayrılıkları ve bitmek bilmeyen tartışmalar oldu.
- Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan 28 Ağustos'ta evlendi ve evlilikleri 3,5 ay sürdü.
- Çiftin evliliği 1 yılı doldurmadığı için Türk Medeni Kanunu'na göre anlaşmalı boşanma yapamayacak.
- Boşanma kararında büyük yaş farkından kaynaklanan fikir ayrılıkları ve sürekli tartışmalar etkili oldu.
Mehmet Ali Erbil, yaklaşık 2 yıldır inişli çıkışlı bir ilişki yaşadığı Gülseren Ceylan ile 28 Ağustos'ta nikah masasına oturdu. Yeniköy'deki evde gerçekleşen törene çiftin yakın dostları katılmıştı.
Ancak çiftin 3,5 aylık evliliğinde yeni bir kriz iddiası gündeme geldi. Gülseren Ceylan, "Erbil" soyadını kullandığı Instagram hesabını kapatırken, Mehmet Ali Erbil de nikah fotoğraflarını sosyal medyadan kaldırdı. Bu gelişmeler, boşanma söylentilerini güçlendirmişti. Ceylan'ın yaklaşık bir hafta önce evden ayrıldığı öğrenildi.
ANLAŞMALI BOŞANMA YOLUNU KULLANAMAYACAKLAR
2.sayfanın iddialarına göre, Mehmet Ali Erbil avukatı aracılığıyla boşanma sürecini başlatmak için vekalet verdi. Dosyanın pazartesi günü resmen mahkemeye sunulacağı belirtiliyor. Çiftin evliliği henüz 1 yılı doldurmadığı için Türk Medeni Kanunu'na göre anlaşmalı boşanma yolunu kullanamayacak.
Boşanmanın nedenine ilişkin bilgiler de ortaya çıktı. İkilinin büyük yaş farkından kaynaklanan fikir ayrılıkları ve sürekli tartışmalar, çiftin evliliğini sonlandırma kararında etkili oldu.