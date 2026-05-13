Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada

Mersin'in Kazanlı Mahallesi'nde bulunan Aves Enerji Dolum Tesisleri'nde meydana gelen patlamada, tank üzerinde bulunan işçi Süleyman Güner hayatını kaybetti. Patlama sonrası çıkan yangın kontrol altına alındı.

  • Mersin Akdeniz ilçesindeki Aves Enerji Dolum Tesisleri'nde yakıt tankında patlama meydana geldi.
  • Patlamada tank üzerinde bulunan işçi Süleyman Güner (47) 20 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.
  • Patlama sonrası çıkan yangın, tanktaki benzin nedeniyle güçlükle kontrol altına alındı.

Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği yağ üretim ve enerji depolama tesisindeki yangın kontrol altına alındı. İşçinin yukarda olduğu sırada meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

PATLAMANIN NEDENİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde bulunan Aves Enerji Dolum Tesislerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yakıt tankında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlama sırasında tank üzerinde bulunan Süleyman Güner (47), yaklaşık 20 metre yükseklikten beton zemine düştü. Güner, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Toros Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Patlamanın ardından fabrikada çıkan yangına ilk olarak tesisin kendi ekipleri müdahale etti. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, AFAD ve emniyete bağlı TOMA araçları sevk edildi. Yangının kontrol altına alınabilmesi için Adana ve Niğde'den de takviye itfaiye ekipleri gönderildi. Ayrıca Mersin'in çeşitli ilçelerinden destek ekipleri bölgeye yönlendirildi. 

TANKTAKİ BENZİN NEDENİYLE SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI GÜÇLÜKLE YÜRÜTÜLDÜ

Tanktaki benzin nedeniyle ekiplerin söndürme çalışmaları güçlükle yürütüldü. Akşam saatlerinde yangına köpükle müdahale edilerek boğma yöntemiyle kontrol altına alındı. Ara ara soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede ekiplerin bir kısmı ayrılırken, bir kısmı ise tedbir amaçlı beklemeye geçti.

PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan patlama anına ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, işçinin tank üzerindeyken meydana gelen patlamayla savrulması ve alevler yer aldı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (1)

Haber Yorumları
AKRP KRAL KRAL:

ölümün bile hayırlısı Allah'tan rahmet diliyorum yakınlarına başsağlığı diliyorum

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

