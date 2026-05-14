Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe! Herkes Aykut Kocaman'ı beklerken bombayı patlattı

Fenerbahçe’de başkanlık seçimi yaklaşırken Aziz Yıldırım’ın teknik direktör planıyla ilgili dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Sarı-lacivertli camiada konuşulan isimler arasında sürpriz bir aday öne çıktı.

AYKUT KOCAMAN PLANI ASKIDA

Başkan adaylarından Aziz Yıldırım’ın seçilmesi halinde takımın başına Aykut Kocaman’ı getireceği konuşuluyordu. Ancak camiada Kocaman konusunda görüş ayrılıkları yaşanması nedeniyle bu planın şimdilik askıya alındığı öne sürüldü.

HEDEFTE NURİ ŞAHİN VAR

Fanatik’in haberine göre Aziz Yıldırım’ın uzun süredir Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin’i takip ettiği belirtildi. Yıldırım’ın genç teknik adamı geleceğin önemli hocalarından biri olarak gördüğü ifade edildi.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ İLE GÖRÜŞECEK

Haberde, Aziz Yıldırım’ın kısa süre içinde Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelerek Nuri Şahin’in geleceği hakkında görüşme yapacağı aktarıldı.

VOLKAN DEMİREL VE EMRE BELÖZOĞLU İDDİASI

Öte yandan Aziz Yıldırım’ın teknik direktörlük için adı geçen Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu seçeneklerine sıcak bakmadığı öne sürüldü. Yıldırım’ın yeni dönemde farklı bir enerji oluşturmak istediği belirtildi.

AVRUPA FUTBOLUNA YAKIN İSİM ARAYIŞI

Sarı-lacivertli kulübün, genç ve Avrupa futboluyla güçlü bağlantıları bulunan bir teknik direktöre yönelmek istediği ifade edildi. Teknik direktör konusundaki gelişmelerin seçim sürecinde daha da netleşmesi bekleniyor.