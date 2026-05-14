Özkan Yalım ile Özel'in yazışmaları dava dosyasında: Sağlam bir paket olarak valizime koy

Rüşvet suçlamasıyla tutuklanıp görevden uzaklaştırılan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler gündemdeki yerini koruyor. Yalım, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38’inci Olağan Kurultayı öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e toplam 1 milyon 200 bin TL verdiğini iddia etti.

“PARAYI DUVARIN ÜZERİNE BIRAKTIM”

Özkan Yalım, 24 Eylül’de yapılan Manisa İl Kongresi sonrasında Özgür Özel’in yönlendirmesiyle 200 bin TL teslim ettiğini öne sürdü. İfadesinde, Özel ile WhatsApp üzerinden iletişim kurduğunu belirten Yalım, “Eve yaklaşınca WhatsApp üzerinden Özel’i aradım. 200 bin TL getirdiğimi, paranın poşet içinde olduğunu söyledim. Giriş kapısının kenarındaki duvarın üzerine bırakmamı, sonra aracıma geri dönmemi söyledi” dedi.

DOSYAYA GİREN YAZIŞMALAR DİKKAT ÇEKTİ

Yalım, bu ödemenin ardından Özel’in kendisinden yeniden para talep ettiğini ve bu kez 1 milyon TL verdiğini ileri sürdü. Dava dosyasına girdiği belirtilen WhatsApp yazışmalarında Yalım’ın beyanına göre Özgür Özel’in, “Ne kadar para verebilirsen o kadar ayarla, kendi bütçene göre belirle” ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Yalım, 1 milyon TL ayarladığını söylemesinin ardından Özel’in 13 Ekim’de kendisine “Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli’de benim mavi valizimin içerisine koy” şeklinde mesaj attığını öne sürdü.

“ÖZEL’İN ARACIYLA GELİP PARAYI ALDI”

Özkan Yalım, söz konusu parayı 14 Ekim’de Denizli’de teslim ettiğini iddia etti. Kurultay delegeleriyle buluşmak için Denizli’ye gelen Özgür Özel ile yeniden WhatsApp üzerinden görüştüğünü belirten Yalım, şu ifadeleri kullandı: "1 milyon TL getirdiğimi, nasıl teslim edeceğimi sordum. ‘Demirhan’la hallet’ dedi. Demirhan Gözaçan’la görüştük. Özgür Özel’e ait araçla geldi. Kendisine koyu renkli spor bir çanta içinde 1 milyon TL teslim ettim. Gözaçan çantayı Özel’in aracına koydu."

“BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI ŞAHİT”

Yalım, verdiği ifadede iki ayrı para teslimine ilişkin tanık bulunduğunu da öne sürdü. Şu an Uşak Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Halil Arslan’ın hem bahçe duvarına bırakılan 200 bin TL’ye hem de Demirhan Gözaçan’a teslim edilen 1 milyon TL’ye şahit olduğunu iddia etti.

