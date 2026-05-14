Tokatlı fotoğrafçının başarısı skandalla gölgelendi! Bakanlık inceleme başlattı

Tokatlı amatör fotoğraf sanatçısı Emin Çoruş’un Fransa’da düzenlenen uluslararası fotoğraf yarışmasında elde ettiği derece sonrası yaşananlar gündem yarattı. Paris’ten Türkiye’ye gönderilen ödülün gümrükte imha edilmesi üzerine Ticaret Bakanlığı inceleme başlattığını açıkladı.

750 BİN ESER ARASINDA İKİNCİ OLDU

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran olayda, Çoruş’un 750 bin yarışmacının katıldığı yarışmada ikinci olduğu ancak vize engeli nedeniyle ödül törenine katılamadığı öne sürüldü. Daha sonra Fransa’dan gönderilen ödülün ise gümrük işlemleri sırasında imha edildiği belirtildi.

Emin Çoruş'un ikinciliğe hak kazanan eseri

TİCARET BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kaplan, sanatçının elde ettiği başarının Türkiye adına gurur verici olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Tokatlı amatör fotoğraf sanatçımız Sayın Emre Coruş’un, Fransa’da düzenlenen uluslararası fotoğraf yarışmasında 750 bin eser arasından ikinci olarak ülkemizi gururlandıran başarısını memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz"

Açıklamada, sanatçının kültür ve sanat alanında Türkiye’yi uluslararası arenada başarıyla temsil ettiği vurgulanırken, ödülün Türkiye’ye gönderilmesinin ardından yaşanan süreçle ilgili gerekli incelemenin başlatıldığı ifade edildi.

"SÜREÇ TÜM YÖNLERİYLE İNCELENECEK"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada olayın detaylı şekilde değerlendirileceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Konu tüm yönleriyle titizlikle değerlendirilecek; inceleme sürecinin tamamlanmasının ardından değerli sanatçımızla gerekli temas sağlanarak süreç hakkında bilgilendirme yapılacaktır"

Ödülün gümrükte imha edildiği iddiası sosyal medyada büyük tepki topladı. Çok sayıda kullanıcı, uluslararası başarı elde eden bir sanatçının yaşadığı sürece tepki gösterirken, olayın detaylarının açıklığa kavuşturulmasını istedi.