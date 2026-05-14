Küba'da elektrik krizi: Halk sokaklara döküldü

Küba'da ABD ablukasının yol açtığı yakıt sıkıntısı nedeniyle enerji krizi derinleşiyor. Başkent Havana'da günlerdir devam eden uzun süreli elektrik kesintileri, binlerce kişinin sokağa çıkmasına neden oldu. Kentin farklı bölgelerinde toplanan halk, temel ihtiyaçların karşılanmamasına tepki gösterdi. Protesto gösterisine katılan öfkeli kalabalık, çöp yığınlarını yakarak yolları kapattı, tencerelere vurarak "Işıkları açın", "Halk, birleşin, asla yenilmeyeceksiniz!" sloganları attı.

Küba Enerji Bakanı Vicente de la O Levy yaptığı açıklamada, başkent Havana'nın birçok bölgesinin günde 20 ile 22 saat elektriksiz kaldığını ve bunun da gıda, yakıt ve ilaç kıtlığı nedeniyle zor dönemden geçen bir şehirde gerilimi artırdığını söyledi. Vicente de la O Levy, Küba'nın ambargoya rağmen yakıt ithalatı için görüşmelere devam ettiğini, ancak ABD-İsrail'in İran'la savaşı nedeniyle artan küresel petrol ve taşımacılık fiyatlarının bu süreci daha da zorlaştırdığını söyledi. Kübalı bakan, "Bize yakıt satmak isteyen herkese açığız" ifadelerini kullandı.

Küba'nın başlıca petrol tedarikçileri olan Meksika ve Venezuela, ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi tehdidinden bu yana adaya yakıt göndermedi. Birleşmiş Milletler, geçen hafta Trump'ın yakıt ablukasını hukuksuz ilan etmiş; bunun Küba halkının kalkınma hakkını engellediğini ve gıda, eğitim, sağlık ile su ve sanitasyon haklarını zayıflattığını vurgulamıştı.

ABD-Küba gerginliği

ABD, büyük ölçüde ithal yakıta bağımlı olan Küba'ya giden çok sayıda petrol sevkiyatına el koyarak ülke üzerindeki baskıyı artırdı. ABD Başkanı Donald Trump, Küba'ya petrol sağlayan herhangi bir ülkeye gümrük vergisi uygulamakla tehdit etmişti. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, son üç ayda Küba'ya hiçbir petrol sevkiyatı ulaşmadığını savunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 7 Mart'ta yaptığı bir açıklamada, Venezuela'nın ardından Küba'da da tarihi bir değişim beklediklerini söylemiş, "Küba artık yolun sonuna geldi. Paraları yok, petrolleri yok. Kötü bir ideolojileri, uzun zamandır kötü olan bir rejimleri var. Eskiden Venezuela'dan para alıyorlardı, petrol alıyorlardı, ama artık Venezuela'dan oraya ne para ne de petrol gidiyor. Küba, mevcut haliyle son günlerini yaşıyor. Yeni ve daha iyi bir hayatı olacak. Şu anki haliyle son günlerinde" şeklinde konuşmuştu.

ABD Başkanı dün ise Beyaz Saray'da gazetecilerden ABD'nin Küba'ya ilişkin planları hakkında bir soru almış ve "Küba başarısız bir ülke. Paraları yok, petrolleri yok, hiçbir şeyleri yok. Güzel toprakları, güzel manzaraları var. Güzel bir ada. Bence Küba sonu görüyor. Hayatım boyunca ABD ile Küba'yı duydum. 'Amerika ne zaman yapacak?' sorusunu duydum. Küba'yı alma onurunun bana ait olacağına inanıyorum. Bu büyük bir onur olurdu" şeklinde cevap vermişti. - HAVANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı