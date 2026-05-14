Yok böyle benzerlik! Herkes Sergen Yalçın sandı, gerçek çok başka çıktı

Gaziosmanpaşa Spor Kulübü genç takım antrenörü Savaş Dalgıç, yaptığı motivasyon konuşması kadar Sergen Yalçın’a olan benzerliğiyle de dikkat çekti.

MOTİVASYON KONUŞMASI PAYLAŞILDI

Eski futbolcu ve antrenör Savaş Dalgıç’ın, takımının kritik maç öncesinde genç oyuncularla yaptığı konuşma ilgi gördü. Dalgıç konuşmasında oyuncularına mücadele etmeleri gerektiğini vurguladı.

“MAÇI 11 KİŞİ BİTİRECEĞİZ”

Genç futbolculara uyarılarda bulunan Dalgıç, “Mücadele eden, kendine güvenen kazanır. Maçı 11 kişi tamamlayacağız. Saçma sapan sarı kart ve kırmızı kart istemiyorum” ifadelerini kullandı. Tecrübeli çalıştırıcının konuşma tarzı da dikkat çekti.

SERGEN YALÇIN BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Savaş Dalgıç’ın görüntülerini izleyen birçok kişi genç teknik adamı Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’a benzetti. Özellikle mimikleri ve konuşma tarzı futbolseverlerin dikkatini çekti.

FUTBOLSEVERLERDEN PEŞ PEŞE YORUMLAR

Paylaşım sonrası birçok kişi Sergen Yalçın benzetmesi yaptı. Antrenörün görüntüleri kısa sürede futbol gündeminde geniş yer buldu.