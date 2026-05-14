Avcılar'da pazardan kaçan kurbanlık dana E-5'i karıştırdı
Avcılar'da kurban pazarına götürülen bir dana, sahibinin elinden kaçarak E-5 karayoluna girdi. Sürücülerin cep telefonuyla kaydettiği anlarda, dananın yol boyunca koştuğu görüldü. Olayda yaralanan olmazken, dana bir süre sonra sahipleri tarafından yakalandı.
Olay, dün gece saatlerinde Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi E-5 Karayolunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kurban pazarına götürülen dana araçtan indirildiği sırada sahibinin elinden kaçtı. Sahibini ve çevredekileri peşinden koşturan dana, E-5 karayoluna girdi. Yaşanan o anlar ise çevredeki sürücüler tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı. Görüntülerde, kurbanlık dananın E-5 karayolunda Avcılar istikametine doğru koştuğu anlar yer aldı. Kurbanlık dananın bir süre sonra sahipleri tarafından yakalandığı öğrenilirken olası bir olumsuzluk yaşanmadığı aktarıldı. - İSTANBUL