Avcılar'da pazardan kaçan kurbanlık dana E-5'i karıştırdı

Avcılar'da kurban pazarından kaçan dana E-5 karayoluna girdi. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, dün gece saatlerinde Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi E-5 Karayolunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kurban pazarına götürülen dana araçtan indirildiği sırada sahibinin elinden kaçtı. Sahibini ve çevredekileri peşinden koşturan dana, E-5 karayoluna girdi. Yaşanan o anlar ise çevredeki sürücüler tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı. Görüntülerde, kurbanlık dananın E-5 karayolunda Avcılar istikametine doğru koştuğu anlar yer aldı. Kurbanlık dananın bir süre sonra sahipleri tarafından yakalandığı öğrenilirken olası bir olumsuzluk yaşanmadığı aktarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı