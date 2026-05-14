Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Bu hamle seçim kazandırır
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım’ın, stat kapasitesini 65 bine çıkarmayı hedeflediği öne sürüldü. Projede Camp Nou’da görev yapan ekiplerle çalışılması planlanıyor.
Fenerbahçe’de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım’ın seçim projeleri netleşmeye başladı. Yıldırım’ın, stat kapasitesini artırmak için büyük bir proje hazırlığında olduğu öğrenildi.
HEDEF 65 BİN KAPASİTE
Hazırlanan projeye göre Aziz Yıldırım’ın başkan seçilmesi halinde mevcut stadın kapasitesi 65 bine çıkarılacak. Sarı-lacivertli kulübün stat büyütme projesi yeniden gündeme geldi.
PROJE DAHA ÖNCE AÇIKLANMIŞTI
Aziz Yıldırım, 2024 yılındaki genel kurulda stat kapasitesinin artırılmasına yönelik projeyi kamuoyuyla paylaşmıştı. Dönemin yönetim kurulu listesinde yer alan Nihat Özbağı da projeyle ilgili detayları açıklamıştı.
NİHAT ÖZDEMİR DESTEK VERECEK
Projeye Fenerbahçe’nin eski yöneticilerinden iş insanı Nihat Özdemir’in de destek vereceği belirtildi. Stat büyütme çalışmasının kulübün uzun vadeli gelir planlamasında önemli yer tuttuğu ifade edildi.
CAMP NOU EKİBİYLE ÇALIŞILACAK
Haberde, daha önce Camp Nou projesinde görev alan mühendislik ekipleriyle çalışılmasının planlandığı aktarıldı. Chobani Stadı’nın mevcut yerinde büyütülmesi için aynı teknik kadrolardan destek alınacağı belirtildi.
