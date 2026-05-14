Inter'den bir şampiyonluk daha

İtalya Serie A'da şampiyon olan Inter, İtalya Kupası'nda Lazio'yu 2-0 yenerek zafere uzandı.

İtalya Kupası Finali'nde Lazio ile Inter karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Inter, 2-0'lık skorla kazandı. 

GOLLER İLK YARIDA GELDİ

Chivu yönetimindeki Inter'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Marcus Thuram ve 35. dakikada Lautaro Martinez kaydetti.

HAKAN FORMA GİYMEDİ

Inter'de sakatlığı bulunan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, son dönemde olduğu gibi bu kritik karşılaşmada da forma giyemedi.

ÜST ÜSTE İKİNCİ ŞAMPİYONLUK

Cristian Chivu yönetiminde ligde şampiyonluğa ulaşan Inter, İtalya Kupası'nı da 10. kez müzesine götürmeyi başararak taraftarlarını sevindirdi. 

