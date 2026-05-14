Gizlice çektiler! Ünlü antrenöre veda mı ediliyor?

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola’nın saha ortasında dizilen Manchester City kupalarının yanında durduğu anlar gizlice görüntülendi. Görüntüler sonrası birçok kişi deneyimli teknik adam için “Veda ediyor gibi” yorumunda bulundu.

  • Pep Guardiola'nın saha ortasında kupaların yanında tek başına durduğu görüntüler ortaya çıktı.
  • Görüntüler, Guardiola'nın sezon sonunda Manchester City'den ayrılabileceği iddialarını yeniden gündeme getirdi.
  • Guardiola, Manchester City tarihinin en başarılı teknik direktörlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola’nın saha ortasında kupaların yanında durduğu anlar dikkat çekti. Görüntüler, futbolseverler arasında “veda” yorumlarını beraberinde getirdi.

KUPALARIN YANINDA DİKKAT ÇEKEN ANLAR

Ortaya çıkan görüntülerde Manchester City’nin kazandığı kupaların saha ortasına dizildiği görüldü. Pep Guardiola’nın ise kupaların yanında tek başına durduğu anlar dikkat çekti.

“VEDA EDİYOR GİBİYDİ” YORUMLARI

Guardiola’nın görüntüsü birçok kişi tarafından duygusal bulundu. Özellikle deneyimli teknik adamın kupalara bakışları ve duruşu, vedaya hazırlanıyormuş gibi yorumlandı.

AYRILIK İDDİALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Ortaya çıkan görüntülerin ardından Guardiola’nın sezon sonunda Manchester City’den ayrılabileceği yönündeki iddialar yeniden konuşulmaya başlandı. Bazı futbolseverler, “Yazın kesin gidiyor gibi duruyor” yorumları yaptı.

CITY TARİHİNE DAMGA VURDU

Pep Guardiola, Manchester City kariyerinde kazandığı sayısız kupa ile kulüp tarihinin en başarılı teknik direktörlerinden biri olmuştu. İspanyol teknik adamın geleceğiyle ilgili belirsizlik ise sürüyor.

