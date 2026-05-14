Ergin Ataman'ı delirten soru! Basın toplantısını terk etti

EuroLeague play-off serisinin kritik maçında Valencia Basket’e elenen Panathinaikos’ta Ergin Ataman maç sonu yaşananlarla gündem oldu. Deneyimli çalıştırıcı, basın toplantısında gelen soru sonrası salonu terk etti.

VALENCIA TARİH YAZDI

EuroLeague play-off serisinin beşinci maçında Valencia Basket, Panathinaikos’u 81-64 mağlup etti. İspanyol ekibi bu sonuçla seriyi 3-2 kazandı ve tarihinde ilk kez EuroLeague’de son 4’e yükseldi.

PANATHINAIKOS ELENDİ

Karşılaşmada Valencia Basket baştan sona üstün bir oyun ortaya koydu. Ev sahibi ekipte 20 sayı kaydeden Brancou Badio galibiyetin mimarlarından biri oldu.

ERGİN ATAMAN’A KRİTİK SORU

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Ergin Ataman’a ocak ayında söylediği “Ligi ya da EuroLeague’i kazanamazsak takımdan ayrılırım” sözleri hatırlatıldı. Bu soru sonrası deneyimli başantrenörün sinirlendiği görüldü.

BASIN TOPLANTISINI TERK ETTİ

Soruyu cevaplamayan Ergin Ataman, “Basın toplantısı için teşekkürler, hoşça kalın” ifadelerini kullandıktan sonra salonu terk etti. Yaşanan anlar basketbol gündeminde büyük yankı uyandırdı.