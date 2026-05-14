Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistanlı mevkidaşı Tokayev ile Astana'da görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistanlı mevkidaşı Tokayev ile Astana'da görüştü Haber Videosunu İzle
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistanlı mevkidaşı Tokayev ile Astana'da görüştü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Astana temasları kapsamında önce ikili görüşme gerçekleştirdi, ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Kazakistan'ın başkenti Astana'da temaslarını sürdürüyor. Sabah saatlerince Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından Tokayev ile ikili görüşmeye geçti. İki lider, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Heyetler arası görüşmede, Dişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu ve Binali Yıldırım da yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini artırdı

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini değiştirdi

21 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu! Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 gözaltı var

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nin eski Başkanı Yermak kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nin eski Başkanı Yermak tutuklandı
Diyarbakır merkezli 23 ilde dev narkotik operasyonu! 405 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'dan 23 ile uzanan dev operasyon! 405 kişi gözaltına alındı
Siirt'te eşeğin sürüklediği 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Eşeğin sürüklediği 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Spora başladı, bambaşka birine dönüştü

Son halini görünce inanamayacaksınız!
Daha 24 saat geçmedi! Rasim Ozan Kütahyalı, son paylaştığı konudan gözaltında

Gözaltındaki ROk'un son paylaşımı! Üstünden 24 saat geçmeden alındı
Tepebaşı Belediyesi'ne operasyon: 20 gözaltı

Bir belediyeye daha şafak operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı