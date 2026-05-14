YRP'li vekilden dikkat çeken hantavirüs çıkışı: Bu oyuna bir daha gelmeyelim

Yeniden Refah Partisi (YRP) Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, son günlerde gündemde olan hantavirüs ile ilgili dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Aşıla, “6 yıl önce insanları ‘Covid’ diyerek benzer manzaralarla kandırmışlardı, şimdi hantavirüsle yeni bir korku pompalıyorlar. Bakınız, hantavirüs 7 Mayıs 2026 tarihinde daha yeni devreye sokuldu ancak hantavirüs Messenger RNA aşı üretim patenti 24 Nisan 2025 tarihinde alındı. Yani salgın olmadan patenti alınmış ve her şey planlanmış” dedi.

"BU OYUNA BİR DAHA GELMEYELİM"

Yeni bir salgın korkusunun yayılmaya çalışıldığını iddia eden Mehmet Aşıla, “ Hantavirüs ile ilgili bizim de görüştüğümüz bilim adamları var. Yani belgeleri bize atan insanlar var bu konuda. Ben yaşadım. Annemi Covid zamanı sağlam götürdük pozitif dediler. Bir hafta sonra öldü dediler. Yani yaşadığım için içim de yandığı için bunları söylüyorum. Bu oyuna bir daha gelmeyelim. Böyle bir şey varsa da önlemimizi alalım. Ama önlem almak böyle insanları kısıtlayarak olmaz” diye konuştu.

"BİYOLOJİK SİLAHLARI DEVREYE SOKTULAR"

Dünya nüfusunun azaltılmasıyla ilgili çalışan yapılar olduğuna işaret eden Aşıla, “Eskiden Siyonistler diye tarif ettiğimiz mikrop vardır yeryüzünde. Ben şimdi onlara Satanist Siyonistler diyorum. Yani bunlar şeytana tapıyorlar, onu açıkça da görüyoruz artık. ‘8,5 milyar insan dünyanın nimetlerinden boşa faydalanıyor. Bize 500 milyon köle yeter’ diyecek kadar da pervasızlaştılar. Ve bunları da artık gizlemiyorlar. Geri kalan 7,5 milyar insan ne olacak? Ölecek onların gözünde. Bu tankla, topla, tüfekle yapmak pahalı. Kim uğraşacak? Son yıllarda tabii taktik değiştirdiler. Biyolojik silahları devreye soktular.” değerlendirmelerinde bulundu.

YRP’li Aşıla, Covid pandemisinin ardından piyasaya sürülen Messenger RNA teknolojisiyle üretilen aşılara dikkat çekerek, “Yine biyolojik yöntemlerle insan nüfusunu azaltmayı hedeflediklerini gördüğümüz için ben bu milleti uyarmaya çalışıyorum” dedi.

HANTAVİRÜSTEN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hollanda bandıralı lüks yolcu gemisi MV Hondius gemisinde görülen hantavirüs nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Bunun üzerine tüm yolcular tahliye edildi. Tenerife'den tahliye edilen yolculardan 1 Fransız ve 1 Amerikalının da hantavirüs testleri pozitif çıktı.

Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerden bulaştığı biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlara yol açıyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.