Tepebaşı Belediyesi'ne operasyon: 20 gözaltı

Eskişehir’de Tepebaşı Belediyesi’ne yönelik sabah saatlerinde geniş çaplı operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belediye binasında ve bazı çalışanların evlerinde arama yaptı.

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında özellikle belediyenin Sosyal İşler Müdürlüğü’nde incelemelerin sürdüğü öğrenildi. Operasyonda 60 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken ilk etapta 20 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

BAŞSAVCILIKTAN DETAYLI AÇIKLAMA

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyonla ilgili yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada soruşturmanın; “Zincirleme Suretiyle Nitelikli Zimmet, Evrakta Sahtecilik, Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Görevi Kötüye Kullanmak” suçlamaları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

Soruşturmanın ihbar ve şikayetler üzerine başlatıldığı ifade edilirken, MASAK raporları, vergi inceleme raporları, bilirkişi raporları, banka kayıtları, kripto varlık hesapları ve belediyeye ait muhasebe kayıtlarının incelendiği aktarıldı.

“İHALELERDE USULSÜZLÜK YAPILDI” İDDİASI

Başsavcılık açıklamasında, Tepebaşı Belediyesi’nde bazı ihalelerde usulsüzlük tespit edildiği öne sürüldü. Özellikle Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen mal ve hizmet alımlarında sahte teklif mektupları ve gerçeğe aykırı faturalar düzenlendiği iddia edildi.

Açıklamada, bu yöntemle belediye görevlileri ve bazı şirket yetkililerinin haksız kazanç elde ederek kamu zararına neden olduklarının değerlendirildiği belirtildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

MASAK raporları doğrultusunda şüphelilere ve şirketlere ait bazı mal varlıklarına el konulduğu açıklandı. Soruşturma kapsamında 33 belediye görevlisi ile şirket yetkilileri ve diğer şüphelilerden oluşan toplam 60 kişi hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

Şüphelilerin yakalanması, gözaltına alınması ve delillerin toplanması amacıyla eş zamanlı arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerinin operasyon kapsamında çalışmalarını sürdürdüğü öğrenilirken, başsavcılık soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.

Kaynak: İHA, DHA

