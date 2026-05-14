Sahnede Türk Bayrağı krizi! DEM Partili belediye konseri iptal etti

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde DEM Partili belediye tarafından düzenlenmesi planlanan bahar şöleni konserinin, Türk bayrağı tartışması nedeniyle iptal edildiği öne sürüldü. İddiaya göre Belediye Başkanı Uğur Kahraman sahneye dev Türk bayrağı asılmasını istedi ancak organizasyon firması bu talebi kabul etmedi. Yaşanan anlaşmazlığın ardından konser ertelenirken, belediye iptal gerekçesini “zorunlu ve beklenmedik sebepler” olarak açıkladı.

  • DEM Partili Ceylanpınar Belediyesi'nin 10 Mayıs'ta düzenlemeyi planladığı bahar şöleni konseri iptal edildi.
  • Konserin iptali, belediye başkanının sahneye dev Türk bayrağı asılması talebi ile organizasyon firmasının teklifi arasındaki anlaşmazlığa dayandırıldı.
  • Belediye Başkanı Uğur Kahraman, konserin zorunlu ve beklenmedik sebeplerle ertelendiğini duyurdu.

BAHAR ŞÖLENİ İÇİN KONSER HAZIRLIĞI YAPILDI

DEM Partili Ceylanpınar Belediyesi, bahar şölenleri kapsamında 10 Mayıs’ta halka açık konser düzenlemek için hazırlıklara başladı. Cumhuriyet Meydanı’nda yapılması planlanan etkinlik için organizasyon firmasıyla anlaşma sağlandı. Konserde Kürt sanatçılar Xece, Hamit Karadeniz ve Koma Serekaniye’nin sahne almasının planlandığı belirtildi.

TÜRK BAYRAĞI TALEBİ TARTIŞMA ÇIKARDI İDDİASI

İddiaya göre DEM Partili Ceylanpınar Belediye Başkanı Uğur Kahraman, organizasyon firmasından kurulacak sahneye dev Türk bayrağı asılmasını istedi. Organizasyon firmasının ise sahne yerine sadece konser alanının Türk bayraklarıyla süslenmesini teklif ettiği öne sürüldü. Belediye Başkanı Kahraman’ın sahneye de büyük Türk bayrağı asılması konusunda ısrarcı olduğu, taraflar arasında yaşanan anlaşmazlığın ardından konserin iptal edildiği iddia edildi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Ceylanpınar Belediye Başkanı Uğur Kahraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada konserin ertelendiğini duyurdu. Açıklamada, “Ceylanpınar Belediyesi tarafından bahar şöleni etkinlikleri kapsamında bugün gerçekleştirilmesi planlanan konser programı meydana gelen zorunlu ve beklenmedik sebepler nedeniyle bugün itibarıyla iptal edilmiş olup ileri bir tarihe ertelenmiştir” ifadeleri kullanıldı. Konuyla ilgili detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHüseyin Civelek:

Bayrağı görünce dilleri tutulmuştur.Başka bayrak asmak,Türkiye sınırları içinde olamaz.Olmayacaktır evelallah.

Haber YorumlarıELKATMIS HIKMET:

Şanlı mübarek şehrin DEM’li olanı da vatansever.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

