Manchester United'da Onana için son karar çıktı

Manchester United’ın, Trabzonspor’da kiralık oynayan Andre Onana’yı gelecek sezon kadroda düşünmediği öne sürüldü. İngiliz ekibinin Kamerunlu kaleci için transfer teklifi aradığı belirtildi.

  • Manchester United, sezon başında Trabzonspor'a kiraladığı Andre Onana'yı gelecek sezon kadro planlamasında düşünmüyor.
  • Manchester United, Onana için transfer teklifi arıyor ve yaz transfer döneminde yeni bir kaleci transfer etmeye hazırlanıyor.
  • Andre Onana, bu sezon Trabzonspor formasıyla 30 maça çıktı; Manchester United'da ise toplam 102 karşılaşmada görev yaptı.

Trabzonspor’da kiralık olarak forma giyen Andre Onana’nın geleceğiyle ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Manchester United’ın Kamerunlu kaleciyle ilgili kararını verdiği öne sürüldü.

MANCHESTER UNITED YOL AYRIMINA GİDİYOR

ESPN’in haberine göre İngiliz devi, sezon başında Trabzonspor’a kiraladığı Andre Onana’yı gelecek sezon kadro planlamasında düşünmüyor.  Manchester United yönetiminin deneyimli kaleci için transfer teklifi aradığı belirtildi.

ONANA KALMAK İSTİYORDU

Haberde, 30 yaşındaki file bekçisinin Manchester United’a dönerek forma savaşı vermek istediği aktarıldı. Onana’nın özellikle Senne Lammens ile rekabete girmeye sıcak baktığı ifade edildi.

MANCHESTER UNITED YENİ KALECİ ARIYOR

İngiliz ekibinin yaz transfer döneminde yeni bir kaleci transfer etmeye hazır olduğu belirtildi. Öte yandan ikinci kaleci Altay Bayındır’ın da ayrılığa yakın olduğu ifade edildi.

MAAŞI SORUN OLABİLİR

Manchester United’ın Onana transferindeki en büyük problemin oyuncunun maaşı olduğu aktarıldı. İngiliz ekibinin Şampiyonlar Ligi’ne katılmasıyla birlikte Kamerunlu kalecinin maaşında artış yaşanacağı ve bunun transfer sürecini zorlaştırabileceği belirtildi.

TRABZONSPOR’DA DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Andre Onana bu sezon Trabzonspor formasıyla 30 maçta görev yaptı. Kamerunlu kaleci daha önce Manchester United formasıyla ise toplam 102 karşılaşmaya çıktı.

Alper Kızıltepe
