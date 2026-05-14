Nizip'te 2 gündür kayıp olan çocuk Fırat Nehri'nde ölü bulundu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 gün önce serinlemek için girdiği Fırat Nehri'nde kaybolan 14 yaşındaki Muhammed Cabir'in cansız bedeni bulundu.

Olay, Nizip ilçesi kırsal Belkız Mahallesi iskele civarında meydana geldi. İddiaya göre, 2 gün önce arkadaşlarıyla serinlemek için Fırat Nehri'ne giren Muhammed Cabir suda kayboldu. Olay sonrası arama çalışmaları başlatıldı. Sabah erken saatlerde nehir yüzeyinde bir kişiyi hareketsiz şekilde görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine jandarma, sağlık ve dalgıç ekipler sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan hareketsiz şahsın 2 gündür kayıp Muhammed Cabir olduğu ve boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, olay yeri ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı