Haberler

Nizip'te 2 gündür kayıp olan çocuk Fırat Nehri'nde ölü bulundu

Nizip'te 2 gündür kayıp olan çocuk Fırat Nehri'nde ölü bulundu Haber Videosunu İzle
Nizip'te 2 gündür kayıp olan çocuk Fırat Nehri'nde ölü bulundu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Nizip ilçesinde serinlemek amacıyla girdiği Fırat Nehri'nde kaybolan 14 yaşındaki Muhammed Cabir'in cansız bedeni bulundu. Olay sonrası soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 gün önce serinlemek için girdiği Fırat Nehri'nde kaybolan 14 yaşındaki Muhammed Cabir'in cansız bedeni bulundu.

Olay, Nizip ilçesi kırsal Belkız Mahallesi iskele civarında meydana geldi. İddiaya göre, 2 gün önce arkadaşlarıyla serinlemek için Fırat Nehri'ne giren Muhammed Cabir suda kayboldu. Olay sonrası arama çalışmaları başlatıldı. Sabah erken saatlerde nehir yüzeyinde bir kişiyi hareketsiz şekilde görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine jandarma, sağlık ve dalgıç ekipler sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan hareketsiz şahsın 2 gündür kayıp Muhammed Cabir olduğu ve boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, olay yeri ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini artırdı

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini değiştirdi

21 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu! Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 gözaltı var

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Daha 24 saat geçmedi! Rasim Ozan Kütahyalı, son paylaştığı konudan gözaltında

Gözaltındaki ROk'un son paylaşımı! Üstünden 24 saat geçmeden alındı
ABD Başkan Yardımcısı Vance: İran'la görüşmelerde ilerleme kaydettik

ABD Başkan Yardımcısı Vance: İran'la görüşmelerde ilerleme kaydettik
Ayağını kıran Sevda Demirel'in hastanedeki zor anları! Arkadaşına böyle sitem etti

Ayağını kıran Sevda Demirel'in hastanedeki zor anları
Masaj salonunu fuhuş baskını! O anlar kamerada

Fuhuş baskını kamerada

Huzurevinde ölüme 6 taksitli komik ceza

Yürek yakan görüntüler! Doktora 6 taksitli komik ceza
Spora başladı, bambaşka birine dönüştü

Son halini görünce inanamayacaksınız!
Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak