Haberler

Bursa'da rekor ceza: 'Dur' ihtarına uymayan kadın sürücüye 550 bin TL cezai işlem uygulandı

Bursa'da rekor ceza: 'Dur' ihtarına uymayan kadın sürücüye 550 bin TL cezai işlem uygulandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İnegöl'de polisin 'dur' ihtarına uymayan kadın sürücü, yaşanan kovalamaca sırasında park halindeki cipe çarparak durdu. Sürücüye toplamda 550 bin TL cezai işlem uygulandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan kadın sürücü, yaşanan kovalamaca sırasında park halindeki cipe çarparak durdu. Sürücüye toplam 550 bin TL cezai işlem uygulandı.

Olay, Turgutalp Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevindeki İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri 16 BJE 566 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı. Yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sırasında kaçan araç, park halindeki 16 ALT 003 plakalı cipe çarptı. Kaza sonrası kadın sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yapılan incelemede sürücü Meltem İ.'ye; "dur ihtarına uymamak" suçundan 200 bin TL, "alkometreyi üflemeyi reddetmekten" 150 bin TL ve "ehliyetsiz araç kullanmaktan" 200 bin TL olmak üzere toplam 550 bin TL cezai işlem uygulandı. Araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Gözaltına alınan sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, yeni düzenleme geliyor
Pekin zirvesinde Tayvan krizi! Trump'ın 'silah' açıklaması tepki çekti

Bunu kimse beklemiyordu! Trump'ın açıklaması zirve öncesi kriz çıkardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alperen Ocakları Başkanı'ndan Ahmet Türk'e: Seni en son ciddiye aldığımızda Samsun’dan zor kaçmıştın

Ahmet Türk'e 16 yıl önceki olayı hatırlattı: Kendini ciddiye aldırma
Eskişehir'de arazi kavgasında kan aktı, kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı

Arazi anlaşmazlığında kan döküldü: Kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı
Kayıp olarak aranan 5 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Kayıp olarak aranan 5 yaşındaki Miraç'tan kahreden haber
Nijerya'da ordunun düzenlediği hava saldırısında 100 sivil hayatını kaybetti

Ordu kendi halkını vurdu! Onlarca cansız bedeni yan yana dizdiler
Fransa Ligue 1'de şampiyon PSG

Bu takımı kim durduracak? Şampiyonlar!
Altın satışına getirilen yeni yasak Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Sektör durur

Altın satışına getirilen yeni yasak Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Sektör durur
Ergin Ataman, 2-0 öne geçtiği seride Final Four şansını kaçırdı

2-0 öne geçtiği seride kabusu yaşadı