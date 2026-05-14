Haberler

"Dur" ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi

'Dur' ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücüye 300 bin 654 TL ceza kesildi. Çok sayıda trafik ihlali yaptığı belirlenen sürücünün aracı 2 ay süreyle trafikten men edildi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücüye toplam 300 bin 654 TL para cezası kesildi. Trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen sürücünün aracı ise trafikten men edildi.

POLİSİ GÖRÜNCE KAÇTI

Olay, Hıdırağa Mahallesi Çiçek Caddesi’nde meydana geldi. Motosikletli Polis Timleri tarafından gerçekleştirilen uygulama sırasında S.K. yönetimindeki otomobil durdurulmak istendi. Polisin “dur” ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle kaçmaya başladı.

ARACI BIRAKIP YAYA OLARAK KAÇTI

Takip sırasında aracını Çiçek 1’inci Sokak’ta terk eden sürücü, daha sonra yaya olarak kaçtı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu kaçan kişinin kimliği S.K. olarak tespit edildi.

300 BİN 654 TL CEZA KESİLDİ

Sürücü hakkında;

  • “Dur ihtarına uymama”
  • “Hatalı sollama”
  • “Sağa dönüş kurallarına uymama”
  • “Emniyet kemeri takmama”
  • “Ehliyetsiz araç kullanma”
  • “Muayenesiz araçla tekrar yakalanma”
  • “Zorunlu trafik sigortası yaptırmama” maddelerinden işlem yapıldı.

Kuralları ihlal ettiği belirlenen sürücüye toplam 300 bin 654 TL idari para cezası uygulandı.

ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Polis ekipleri tarafından yakalanan otomobilin ise 2 ay süreyle trafikten men edildiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da! Kazakistan'la 13 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da! İmzalar peş peşe atıldı
Trump'tan Çin Devlet Başkanı Şi'ye Beyaz Saray daveti

Dünyanın gözünün çevrildiği zirve! Trump'tan Şi'ye iki sürpriz teklif
Rakam dudak uçuklatan cinsten! MASAK raporunda Rasim Ozan Kütahyalı hakkında şok detaylar

MASAK raporunda Rasim Ozan Kütahyalı hakkında şok detaylar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya devinin kadın futbol takımı tesislerine beğeni yağıyor

Görüntüyü izleyenler aynı yorumu yapıyor
Sadettin Saran'dan takıma veda yemeği

Bir devir resmen sona erdi!

Dünya devinde neler oluyor? Bütün futbolcuları satılığa çıkardılar

Dünya devinde neler oluyor? 30 Haziran’a kadar herkes satılık

Cannes'da Türk rüzgarı! Genç yıldızları sollayan bir isim var

Cannes'da Türk rüzgarı! Genç yıldızları sollayan bir isim var
Şahit olduğu boşanma davasını anlattı, dinleyenler şoke oldu: Kadın, kocasının yanında...

Şahit olduğu boşanma davasını anlattı, dinleyenler şoke oldu
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem
1 tonluk malzemelerin arasında kalan işçi hayatını kaybetti

1 tonluk malzemelerin arasında kalan işçi hayatını kaybetti