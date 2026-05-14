Bu illerde oturanlar dikkat: Bakanlık haritalı paylaşım yapıp uyardı

İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde çok sayıda il için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Açıklamada sel, su baskını, dolu, fırtına ve hortum riskine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

METEOROLOJİ’DEN PEŞ PEŞE UYARILAR

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son verilere göre 14 Mayıs Perşembe günü birçok ilde kuvvetli yağış beklendiği belirtildi.

Açıklamaya göre;

  • Çanakkale’nin doğusu,
  • Balıkesir’in güney ve batısı,
  • İzmir’in iç kesimleri,
  • Manisa,
  • Aydın’ın doğusu,
  • Bursa’nın güney ve doğusu,
  • Bilecik,
  • Kütahya,
  • Afyonkarahisar,
  • Denizli çevrelerinde kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

KARADENİZ VE İÇ ANADOLU İÇİN DE UYARI YAPILDI

Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre;

  • Bolu,
  • Düzce,
  • Karabük,
  • Kastamonu,
  • Sinop,
  • Samsun,
  • Amasya,
  • Çorum,
  • Tokat,
  • Ordu,
  • Giresun çevreleri ile Zonguldak ve Bartın’ın iç kesimlerinde de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli yağış görülecek.

İç Anadolu’da ise;

  • Eskişehir,
  • Ankara,
  • Çankırı,
  • Yozgat,
  • Sivas,
  • Nevşehir,
  • Aksaray,
  • Kayseri,
  • Niğde ile Konya’nın kuzey ve batısında kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi.

AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN DE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENTİSİ

Bakanlık açıklamasında ayrıca;

  • Mersin,
  • Adana,
  • Osmaniye’nin iç ve kuzey kesimleri,
  • Kahramanmaraş’ın batısı,
  • Burdur’un doğusu,
  • Isparta çevrelerinde de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği ifade edildi.

VATANDAŞLARA “TEDBİRLİ OLUN” ÇAĞRISI

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların;

  • Sel,
  • Su baskını,
  • Yıldırım,
  • Yerel dolu yağışı,
  • Kuvvetli rüzgar ve fırtına,
  • Hortum riski,
  • Ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Bakanlık ayrıca vatandaşlara, yetkili kurumların yapacağı uyarıların takip edilmesi çağrısında bulundu.

