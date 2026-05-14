Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi'den küresel piyasaları sallayacak anlaşma
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi arasında kritik zirvede, tarafların ulusal güvenlik açısından hassas olmayan ürün gruplarında ticareti artıracak yeni bir mekanizma üzerinde anlaşma yakın olduğu ifade edildi. Bu kapsamda iki ülke, ticari ilişkilerde tansiyonu düşürecek stratejik bir adım atarak yaklaşık 30 milyar dolar değerindeki ithal mal grubu için gümrük vergilerinde karşılıklı indirim yapmayı değerlendiriyor.
ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Jinping arasında kritik zirve başlarken, küresel ekonomiyi yakından ilgilendiren dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. İki süper gücün, ulusal güvenlik açısından hassas kabul edilmeyen ürün gruplarında ticareti artıracak yeni bir mekanizma üzerinde anlaşmaya çok yakın olduğu öne sürüldü.
İddialara göre taraflar, yaklaşık 30 milyar dolarlık ürün grubunda gümrük vergilerini düşürerek karşılıklı ticaret hacmini büyütmeyi hedefliyor.
“BOARD OF TRADE” MEKANİZMASI GÜNDEMDE
ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer tarafından mart ayında gündeme getirilen “Board of Trade” mekanizmasının, iki lideri bir araya getiren tarihi zirvenin en önemli başlıklarından biri olması bekleniyor.
Yeni yaklaşımın, Washington yönetiminin Pekin’den ekonomik sistemini tamamen değiştirmesini istemek yerine, stratejik öneme sahip olmayan sektörlerde ticaret dengesini sağlamaya odaklandığı şeklinde değerlendiriliyor.
Greer’in daha önce yaptığı açıklamada, “Amaç, iki sistem arasında ticareti daha dengeli hale getirecek bir yol bulmak” ifadelerini kullandığı belirtildi.
ENERJİ VE TARIM ÜRÜNLERİ MASADA
Görüşmelerde ABD’nin Çin’e yönelik enerji ve tarım ürünleri ihracatını artırma planlarının da ele alınacağı ifade edildi.
Çin’in ABD’den ithal ettiği petrol, sıvılaştırılmış doğal gaz ve kömür gibi ürünlere uyguladığı ek vergilerin düşürülmesi gündemde yer alırken, Washington yönetiminin ise tüketici elektroniği, ayakkabı ve bazı sanayi ürünlerine yönelik tarifelerde yeni muafiyetleri değerlendirdiği öne sürüldü.
Tarafların ayrıca “Board of Investment” adı verilen yatırım odaklı yeni bir mekanizma üzerinde de görüş alışverişinde bulunmasının beklendiği aktarıldı.
ABD’DE ENDİŞE SESLERİ YÜKSELİYOR
Öte yandan ABD’de bazı siyasi çevreler ile sektör temsilcilerinin, Çin yatırımlarının Amerikan üretim kapasitesini zayıflatabileceği endişesiyle Trump yönetimine uyarılarda bulunduğu ifade edildi.
Uzmanlar ise olası bir anlaşmanın küresel ekonomide rahatlama yaratabileceğini belirtiyor. Anlaşmanın; borsalar, emtia fiyatları ve tedarik zincirleri üzerinde olumlu etkiler oluşturabileceği değerlendirilirken, teknoloji ve üretim sektörlerinde hareketlilik yaratmasının yanı sıra enflasyon üzerinde de hafifletici etki oluşturabileceği tahmin ediliyor.
Ancak uzmanlara göre süreçte tam bir ekonomik normalleşmeden çok, “kontrollü ticaret” modelinin ön plana çıkması bekleniyor.