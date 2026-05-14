Marmaris'te trafik kazası: 2 ölü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında iki kişi hayatını kaybederken, bir kişi ağır yaralandı. Kazanın, karşı yönlerden gelen iki motosikletin çarpışması sonucu gerçekleştiği bildiriliyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi'nde gece yarısı meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, Gölenye Barbaros Caddesi'nde Asparan Kavşağı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşı yönlerden gelen iki motosikletin çarpışması sonucu yaşanan kazada, motosiklet sürücüleri M.E. ve Ö.İ. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada motosikletlerden birinde yolcu olarak bulunan Rusya uyruklu A.I. ise ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazaya karışan sürücülerin kask takmadığı iddia edilirken, olay yerine sevk edilen polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı Nöbetçi savcı talimatı ile kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

