Korkulan oldu! Marco Asensio için ayrılık ihtimali

Fenerbahçe’nin yıldızı Marco Asensio’nun geleceği seçim sonrasına kaldı. İspanyol futbolcunun yeni yönetim ve teknik direktöre göre karar vereceği belirtildi.

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Marco Asensio’nun geleceği belirsizliğini koruyor. İspanyol oyuncunun, haziran ayında yapılacak başkanlık seçimini beklediği öğrenildi.

GÖZÜ BAŞKANLIK SEÇİMİNDE

Fenerbahçe’de yaklaşan seçim süreci futbolcuların geleceğini de etkilemeye başladı. Marco Asensio’nun, yeni başkan ve teknik direktörün kim olacağını görmek istediği belirtildi.

AYRILIK KARARI ALABİLİR

30 yaşındaki yıldız futbolcunun, yeni yönetim ve teknik heyetten memnun kalmaması halinde ayrılık kararı alabileceği ifade edildi. İspanyol oyuncunun kariyer planlamasını seçim sonrası netleştireceği öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Marco Asensio bu sezon Fenerbahçe formasıyla 38 maça çıktı. Tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda 13 gol atarken 14 asistlik katkı verdi.

PSG’DEN TRANSFER EDİLMİŞTİ

Fenerbahçe’nin sezon başında PSG’den 7.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Asensio’nun sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Alper Kızıltepe
