Bahar şenliklerindeki olaylarla ilgili 6 kişi tutuklandı

Ankara'da ODTÜ bahar şenlikleri sırasında Türk bayrağına yönelik eylemler ve öğrencilere saldırılarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 6 kişi tutuklandı. Toplam 21 şüpheli tespit edilirken, 19 kişi yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 6 Mayıs'ta ODTÜ bahar şenliklerinin 1'inci günündeki konser sırasında Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen eylemler ile öğrencilere yönelik saldırılar nedeniyle 'Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama', 'Nitelikli Kasten Yaralama', 'Tehdit ve Hakaret' suçlarından resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, yazılı ve görsel basın ile sosyal medyaya yansıyan görüntüler üzerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ile yapılan çalışmalar neticesinde, söz konusu eylemlere katıldığı anlaşılan, kimliği tespit edilen 21 şüpheliye ilişkin 7 Mayıs'ta arama ve elkoyma çalışmaları başlatıldı.

Olaya ilişkin 19 şüpheli yakalanırken, 6 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Olaya ilişkin 2 şüpheli hakkında yakalama çalışmaları ve soruşturma devam ediyor.

