Ankara'da korsan otoparkçılara operasyon: 32 gözaltı

Ankara'da düzenlenen 'Güven Sokağı' operasyonu kapsamında korsan otoparkçılık yaptığı belirlenen 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin park parası alarak haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, değnekçi ve korsan otoparkçıların bazı cadde ve işletme önlerinde sürücülerden park parası alarak haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Soruşturma kapsamında güvenlik kamerası görüntüleri ile mağdur ifadelerinin incelenmesinin ardından şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 32 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde sürücülerden 'bahşiş' aldıklarını öne sürdü.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, korsan otoparkçılıkla mücadelenin süreceğini bildirerek, vatandaşlardan bu kişileri emniyete ihbar etmelerini istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
