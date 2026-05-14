Erdoğan ve Tokayev, Alem.AI Yapay Zeka Merkezi'ni ziyaret etti

Türkiye- Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı ile Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak için Kazakistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarını sürdürüyor.

ALEM.AI YAPAY ZEKA MERKEZİ'NE ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye- Kazakistan İş Forumu'nun ardından Alem.AI Yapay Zeka Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Erdoğan, kendisine eşlik eden Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ve diğer yetkililerden merkeze ilişkin bilgi aldı, ekranlara yansıtılan Türkiye ile ilgili hazırlanan videoyu izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan eşlik etti.