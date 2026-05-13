İstanbul'da taksici dehşeti! Genç kadını araca kilitleyip darbetti

Bakırköy’de bir kadın yolcu, kartlı ödeme nedeniyle tartıştığı taksi şoförünün kendisini araçta kilitli tuttuğunu ve darbettiğini iddia etti. Kadın yolcu, video çekmeye başladıktan sonra şoförün yüzüne vurduğunu öne sürerken, olay sonrası darp raporu aldığını ve şikayetçi olduğunu açıkladı. Olay anına ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul Bakırköy’de taksi yolculuğu sırasında yaşandığı öne sürülen darp ve alıkoyma olayı sosyal medyada gündem oldu. Bir kadın yolcu, kartlı ödeme nedeniyle taksi şoförüyle tartıştığını, ardından araçta zorla tutulduğunu ve darbedildiğini iddia etti.

Taksiye binen kadın yolcu, şoförün kartla ödeme için ekstra ücret talep ettiğini, kendisinin ise nakit ödeme yapmak istediğini öne sürdü. Tartışmanın büyümesi üzerine şoförün araç kapılarını kilitleyerek inmesine izin vermediğini iddia eden kadın, video kaydı almaya başlayınca şoförün kendisine vurduğunu savundu.

“KAPILARI KİLİTLEDİ, ÇIKMAMA İZİN VERMEDİ”

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde taksicinin genç kadına tepki göstererek eliyle vurduğu anlar yer aldı. İddiaya göre çevrede bulunan bazı vatandaşlar araç camına vurarak kapının açılmasını sağladı. Kadın yolcu, olay sonrası karakola giderek şikayetçi olduğunu ve darp raporu aldığını açıkladı.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Olay anına ait olduğu belirtilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, yaşananlarla ilgili resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

