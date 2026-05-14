Kulisleri hareketlendiren Muhittin Böcek iddiası: Önümüzdeki günlerde istifa edecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek’in İçişleri Bakanlığı kararıyla görevinden uzaklaştırılmıştı. Önceki gün Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek’in etkin pişmanlık başvurusunda bulunmuştu. Başvuru sonrası üç ismin de ifadeleri alındı.

BARIŞ YARKADAŞ’TAN ÇARPICI İDDİA

Konuya ilişkin dikkat çeken açıklama gazeteci Barış Yarkadaş’tan geldi. TV100 yayınında konuşan Yarkadaş, Muhittin Böcek’in belediye başkanlığı görevinden ayrılacağını öne sürdü.

Yarkadaş açıklamasında, “CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, önümüzdeki günlerde görevinden istifa edecek. Artık Belediye Başkanlığını da noktalamış olacak.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com