Manisa'da fabrika kuracaktı! Otomotiv devinin yeni adresi belli oldu

Türkiye’de Manisa’ya 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklayan ama henüz bir çivi dahi çakmayan Çinli otomotiv devi BYD’nin Avrupa’da yeni fabrika arayışına girmesi dikkat çekti. Şirketin, Stellantis başta olmak üzere birçok Avrupalı üreticiyle görüşme yürüttüğü ortaya çıktı.

  • BYD, Avrupa'da yeni fabrika seçeneklerini değerlendiriyor ve kısa listede İtalya öne çıkıyor.
  • BYD, Stellantis ve diğer Avrupalı üreticilerle görüşmeler yapıyor, fabrikaları doğrudan kendi bünyesinde işletmek istiyor.
  • BYD'nin Avrupa satışları hızla artıyor, şirket henüz kesin bir fabrika kararı vermedi.

Çin’in en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden BYD, Avrupa’daki üretim kapasitesini büyütmek için yeni fabrika seçeneklerini değerlendirmeye başladı. Türkiye ile Manisa’da kurulması planlanan 1 milyar dolarlık fabrika anlaşması gündemdeki yerini korurken, şirkete ait yeni hamle dikkat çekti.

BYD’nin uluslararası operasyonlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Stella Li, Londra’da düzenlenen Financial Times Future of the Car konferansında Avrupa’daki fabrika planlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

STELLANTIS İLE GÖRÜŞME MASASI

Bloomberg News’un aktardığına göre Stella Li, BYD’nin yalnızca Stellantis ile değil başka Avrupalı üreticilerle de temas halinde olduğunu söyledi.

Li, “Yalnızca Stellantis ile değil, başka şirketlerle de görüşüyoruz. Avrupa'da mevcut her tesisi değerlendiriyoruz çünkü bu atıl kapasiteyi kullanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Şirketin kısa listesinde İtalya’nın öne çıktığını belirten Li, Fransa’nın ise düşük elektrik maliyetleri nedeniyle uzun vadede dikkat çekici bir seçenek olduğunu ifade etti.

“TESİSLERİ TEK BAŞIMIZA İŞLETMEK İSTİYORUZ”

BYD’nin ortak girişim yerine fabrikaları doğrudan kendi bünyesinde işletmeyi tercih ettiğini söyleyen Stella Li, bunun “daha kolay” olduğunu dile getirdi.

Li ayrıca, Maserati gibi zor dönemden geçen köklü markaların üretim tesislerini de incelediklerini belirtti. Orta İtalya’daki Cassino fabrikasına yönelik soruya ise “Avrupa’da pek çok tesisi ziyaret ettik” yanıtını verdi.

Şirketin henüz kesin bir karar vermediğini söyleyen Li, “İncelemeye devam ediyoruz, ancak henüz somut bir adım atmadık” dedi.

AVRUPA SATIŞLARI HIZLA ARTIYOR

Çin’de yaşanan sert fiyat rekabeti nedeniyle yurt dışı yatırımlarını hızlandıran BYD’nin, özellikle Avrupa pazarındaki büyümeye odaklandığı belirtiliyor.

Orta Doğu’daki çatışmalar sonrası artan yakıt fiyatlarının elektrikli araç talebini yeniden canlandırdığı ifade edilirken, BYD’nin Avrupa satışlarında da hızlı yükseliş yaşandığı kaydedildi.

Öte yandan Stellantis’in de kısa süre önce Çinli Leapmotor ile iş birliğini genişletme kararı aldığı ve İspanya’daki iki fabrikasını elektrikli araç üretimi için tahsis ettiği açıklandı.

Abdullah Karlıdağ
