ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in tarihi görüşmesi başladı: Ortak olmalıyız, rakip değil

ABD Başkanı Donald Trump, 8,5 yıl aradan sonra tarihi Çin ziyaretini gerçekleştirdi. Trump, Pekin’de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından Büyük Halk Salonu önünde resmi törenle karşılandı.

Görüşme öncesinde konuşan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, dünyadaki küresel dönüşüme dikkat çekerek, “Günümüzde, bir asırdır görülmemiş bir dönüşüm küresel ölçekte hız kazanıyor. Uluslararası durum ise değişken ve çalkantılı bir seyir izliyor. Dünya yeni bir yol ayrımına geldi” dedi.

Şi Cinping, Çin ile ABD ilişkilerinin geleceğine ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

“Çin ve Amerika Birleşik Devletleri, Thucydides Tuzağı’nı aşarak büyük güç ilişkilerinde yeni bir paradigma oluşturabilir mi? Küresel sınamaların üstesinden birlikte gelip dünya için daha fazla istikrar sağlayabilir miyiz? İki halkın refahı ve insanlığın geleceği adına, ikili ilişkilerimiz için birlikte daha parlak bir gelecek inşa edebilir miyiz?”

Bu soruların tarih açısından kritik olduğunu belirten Şi, “Bunlar tarih, dünya ve halklar için hayati önem taşıyan sorulardır. Bunlar, büyük ülkelerin liderleri olarak sizin ve benim cevaplamamız gereken zamanımızın sorularıdır” ifadelerini kullandı.

“ÇATIŞMADAN ZARAR GÖRÜRÜZ”

Şi Cinping, iki ülkenin iş birliği içinde hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, “Ülkelerimizin ortak çıkarlarının farklılıklarımızdan çok daha fazla olduğuna her zaman inanıyorum. Birinin başarısı diğeri için bir fırsattır ve istikrarlı bir ikili ilişki dünya için faydalıdır” dedi.

Şi, açıklamasının devamında, “Çin ve Amerika Birleşik Devletleri iş birliğinden kazançlı çıkar, çatışmadan ise zarar görür. Rakip değil, ortak olmalıyız. Birbirimizin başarısına ve birlikte refaha kavuşmasına yardımcı olmalı, yeni dönemde büyük ülkelerin birbirleriyle iyi geçinmelerinin doğru yolunu bulmalıyız” diye konuştu.

TRUMP’TAN Şİ’YE ÖVGÜ

ABD Başkanı Donald Trump ise törenden büyük etkilendiğini belirterek, “Öncelikle, bu çok az kişinin tanık olabildiği türden büyük bir onurdu. Özellikle o çocuklardan çok etkilendiğimi belirtmeliyim. Mutluydular. Güzeldiler” dedi.

Trump, Şi Cinping için ise dikkat çeken ifadeler kullandı:

“Siz büyük bir lidersiniz. Bunu herkese söylüyorum, siz büyük bir lidersiniz. Bazen insanların bunu söylememden hoşlanmadığı oluyor ama ben yine de söylüyorum çünkü bu bir gerçek. Ben sadece gerçekleri söylerim.”

“ÇİN’E BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM”

Trump, Çin ile ilişkiler konusunda olumlu mesajlar vererek, “Birlikte muazzam bir geleceğimiz olacak. Çin’e ve yaptığınız işe büyük saygı duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Ekonomik ilişkiler hakkında da konuşan Trump, “Dünyanın en büyük 30 şirketine sorduk. Her biri ‘evet’ dedi ve ben şirketlerin iki veya üç numaralı isimlerini değil, sadece en tepedeki isimlerini istedim. Bugün size ve Çin’e saygılarını sunmak için buradalar; ticaret yapmayı ve iş birliğini dört gözle bekliyorlar” dedi.

Trump ayrıca, “Bu süreç bizim tarafımızdan da tamamen karşılıklılık esasına dayalı olacak” ifadelerini kullandı.