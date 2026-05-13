Gençlerbirliği'ni geriden gelip yenen Trabzonspor finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor, 2-1 kazanarak adını finale yazdırdı.

TRABZONSPOR SON ANLARDA GERİ DÖNDÜ

Ev sahibi ekibi Gençlerbirliği, 62. dakikada Erk Arda Aslan ile 1-0 öne geçti. Bu golün ardından rakip kalede baskısını artıran Trabzonspor, 78. dakikada Arda Çağan Çelik'in kendi kalesine attığı golle skoru eşitledi. Fatih Tekke'nin öğrencileri, 90+2. dakikada Ernest Muçi'nin harika golüyle skoru 2-1 yaparak maçı kazandı.

BORDO-MAVİLİLER FİNALE YÜKSELDİ

Bu sonuçla birlikte Metin Diyadin yönetimindeki Gençlerbirliği, kupaya veda etti. Trabzonspor ise finale yükseldi.

FİNAL MAÇI ANTALYA'DA

Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile Trabzonspor, 22 Mayıs Cuma günü Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaşacak.