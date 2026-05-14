Kim Şampiyon olacak? Manchester City, Arsenal'in peşini bırakmıyor

İngiltere Premier Lig’de şampiyonluk yarışı nefes kesmeye devam ediyor. Manchester City, erteleme maçında Crystal Palace’ı 3-0 mağlup ederek lider Arsenal’i takibini sürdürdü.

CITY RAHAT KAZANDI

Etihad Stadyumu’nda oynanan mücadelede Manchester City’ye galibiyeti getiren golleri Antoine Semenyo, Omar Marmoush ve Savinho kaydetti. Pep Guardiola’nın ekibi sahadan 3-0’lık net galibiyetle ayrıldı.

PUAN FARKI 2’YE DÜŞTÜ

Bu sonuçla birlikte Manchester City puanını 77’ye yükseltti. Lider Arsenal ise 79 puanda kaldı. Böylece zirvedeki iki takım arasındaki fark son 2 hafta öncesi 2 puana indi.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA SON DURUM

Premier Lig’de kalan haftalar öncesi şampiyonluk yarışı iyice kızıştı. Arsenal kalan maçlarında Burnley ve Crystal Palace ile karşılaşacak. Manchester City ise Bournemouth deplasmanına gittikten sonra sezonu Aston Villa maçıyla tamamlayacak.

GÖZLER SON HAFTALARDA

İngiltere’de futbolseverler şimdi gözünü son iki haftaya çevirdi. Şampiyonluk yarışında hata yapma lüksü kalmayan iki dev takımın mücadelesi büyük heyecan yaratıyor.