İşte Domenico Tedesco'nun yeni takımı

Bundesliga’da beklentilerin uzağında kalan Eintracht Frankfurt’ta teknik direktör değişikliği gündeme geldi. Alman ekibinin, Galatasaray’ın eski futbolcusu Albert Riera ile yollarını ayırmaya hazırlandığı öne sürüldü.

RIERA İÇİN AYRILIK İDDİASI

Şubat ayında takımın başına getirilen Albert Riera’nın, alınan istikrarsız sonuçlar nedeniyle eleştirilerin hedefinde olduğu belirtildi. Alman basınında yer alan haberlere göre Frankfurt yönetimi yeni teknik direktör arayışlarına başladı.

HEDEFTE TEDESCO VAR

Frankfurt’un teknik direktör adayları arasında Fenerbahçe’den ayrılan Domenico Tedesco’nun öne çıktığı ifade edildi. Bundesliga deneyimi bulunan İtalyan çalıştırıcının göreve sıcak baktığı aktarıldı.

GÖRÜŞME YAPILACAK

Haberde, Frankfurt yöneticilerinin Domenico Tedesco ile görüşme yapmak için randevu aldığı belirtildi. Taraflar arasındaki temasların önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.

FENERBAHÇE KARNESİ

Domenico Tedesco, Fenerbahçe’de bu sezon toplam 45 maçta görev yaptı. İtalyan teknik adam sarı-lacivertli takımın başında 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.