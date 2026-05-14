Haberler

İşte Domenico Tedesco'nun yeni takımı

İşte Domenico Tedesco'nun yeni takımı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eintracht Frankfurt’un Albert Riera ile yollarını ayırmaya hazırlandığı öne sürüldü. Alman ekibinin yeni teknik direktör için Domenico Tedesco ile görüşeceği iddia edildi.

  • Eintracht Frankfurt, teknik direktör Albert Riera ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
  • Frankfurt'un yeni teknik direktör adayları arasında Domenico Tedesco öne çıkıyor.
  • Domenico Tedesco, Fenerbahçe'de 45 maçta 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

Bundesliga’da beklentilerin uzağında kalan Eintracht Frankfurt’ta teknik direktör değişikliği gündeme geldi. Alman ekibinin, Galatasaray’ın eski futbolcusu Albert Riera ile yollarını ayırmaya hazırlandığı öne sürüldü.

RIERA İÇİN AYRILIK İDDİASI

Şubat ayında takımın başına getirilen Albert Riera’nın, alınan istikrarsız sonuçlar nedeniyle eleştirilerin hedefinde olduğu belirtildi. Alman basınında yer alan haberlere göre Frankfurt yönetimi yeni teknik direktör arayışlarına başladı.

HEDEFTE TEDESCO VAR

Frankfurt’un teknik direktör adayları arasında Fenerbahçe’den ayrılan Domenico Tedesco’nun öne çıktığı ifade edildi. Bundesliga deneyimi bulunan İtalyan çalıştırıcının göreve sıcak baktığı aktarıldı.

GÖRÜŞME YAPILACAK

Haberde, Frankfurt yöneticilerinin Domenico Tedesco ile görüşme yapmak için randevu aldığı belirtildi. Taraflar arasındaki temasların önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.

FENERBAHÇE KARNESİ

Domenico Tedesco, Fenerbahçe’de bu sezon toplam 45 maçta görev yaptı. İtalyan teknik adam sarı-lacivertli takımın başında 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini artırdı

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini değiştirdi

21 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu! Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 gözaltı var

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Boş arazide dövüşen Kaan Kazgan ile Savaş Cebeci yine atıştı

Yine mi dövüşecekler? Yıllar sonra fena atıştılar

Siirt'te eşeğin sürüklediği 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Eşeğin sürüklediği 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Spora başladı, bambaşka birine dönüştü

Son halini görünce inanamayacaksınız!
Daha 24 saat geçmedi! Rasim Ozan Kütahyalı, son paylaştığı konudan gözaltında

Gözaltındaki ROk'un son paylaşımı! Üstünden 24 saat geçmeden alındı
Tepebaşı Belediyesi'ne operasyon: 20 gözaltı

Bir belediyeye daha şafak operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı
Tokatlı fotoğrafçının başarısı skandalla gölgelendi! Bakanlık inceleme başlattı

Tarihi başarıya gölge düştü! Tokatlı Emin için bakanlık harekete geçti
Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak