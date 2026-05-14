11 yaşındaki Eslem'in kurtarıldığı ana dair görüntüler ortaya çıktı

Artvin'in Borçka ilçesinde dereye düşerek akıntıya kapılan 11 yaşındaki Eslem Yenilmez'in kurtarıldığı ana ait görüntüler ortaya çıktı.

Olay, Borçka ilçesine bağlı Aksu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dere kenarında bulunduğu sırada dengesini kaybeden 11 yaşındaki Eslem Yenilmez, suya düşerek akıntıya kapıldı. Akıntıyla birlikte yaklaşık 300 metre sürüklenen küçük kızı gören çevredeki vatandaşlar hemen harekete geçti. Yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarından halat yardımıyla dere yatağına inen vatandaşlar, Eslem'e ulaşmaya çalıştı. O sırada dereye atlayan dalgıç Kemal Ateş, akıntıda sürüklenen küçük kızı yakalayarak sudan çıkardı. Nefes kesen kurtarma anları ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar ve ekiplerin ortak çalışmasıyla dereden çıkarılan Eslem Yenilmez, ambulansla Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı