Haberler

Öğrencinin camdan atladığı olayda, öğretim görevlisinin ifadesi mide bulandırdı

Öğrencinin camdan atladığı olayda, öğretim görevlisinin ifadesi mide bulandırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu’da erkek üniversite öğrencisinin yarı çıplak halde ikinci kattaki evin penceresinden atlayarak yaralandığı olayda tutuklanan araştırma görevlisi A.D.’nin ifadesi ortaya çıktı. A.D., camdan atlayan öğrenciyle çarpık ilişki yaşadıklarını ve tartışmanın ardından öğrencinin camdan atladığını öne sürdü.

  • Kastamonu'da bir erkek üniversite öğrencisi, yarı çıplak halde ikinci kattaki evin penceresinden atlayarak yaralandı.
  • Olayla ilgili tutuklanan araştırma görevlisi A.D., ifadesinde öğrenciyle aralarında çarpık ilişki olduğunu öne sürdü.
  • A.D., 'nitelikli cinsel saldırı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' gibi suçlamalarla tutuklandı.

Kastamonu’da erkek üniversite öğrencisinin yarı çıplak halde ikinci kattaki evin penceresinden atlayarak yaralandığı olayla ilgili tutuklanan araştırma görevlisi A.D.’nin ifadesine ulaşıldı. A.D.’nin, öğrenciyle aralarında ilişki olduğunu öne sürdüğü öğrenildi.

YARI ÇIPLAK HALDE CAMDAN ATLADI

Olay, Aktekke Mahallesi Seheryeli Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre erkek üniversite öğrencisi, ikinci kattaki evin penceresinden yarı çıplak halde atladı. Park halindeki bir aracın üzerine düşen öğrenci yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan öğrenci, tedavisinin ardından taburcu edildi. Olay sırasında aynı evde bulunduğu belirlenen A.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

“TARTIŞMANIN ARDINDAN ATLADI” İDDİASI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen araştırma görevlisi A.D.’nin ifadesi de ortaya çıktı. A.D. ifadesinde, yaralanan öğrenciyle daha önce çarpık ilişki yaşadıklarını öne sürdüğü ve olay günü yaşanan tartışmanın ardından öğrencinin kendisini aşağı attığını iddia etti.

ÇOK SAYIDA SUÇLAMAYLA TUTUKLANDI

Araştırma görevlisi A.D.,

  • “Nitelikli cinsel saldırı”
  • “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”
  • “Özel hayatın gizliliğini ihlal”
  • “Mala zarar verme”
  • “Silahla tehdit”
  • “Hakaret” suçlamalarıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Haberler.com
Trump ve Şi'nin el sıkışması sonrası İran'dan 'Hürmüz' açıklaması

El sıkışmaları sonrası İran'dan beklenen açıklama geldi

Özgür Özel'den Özkan Yalım hamlesi: Tüm WhatsApp yazışmaları geri getirilsin

Servis edilen yazışmalar sonrası Özgür Özel'den karşı hamle

İmam hatip ortaokulu müdürünün başını yakan kitap listesi: Açığa alındı

İmam hatip ortaokulu müdürünün başını yakan kitap listesi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Masaj salonuna fuhuş baskını! O anlar kamerada

Fuhuş baskını kamerada

Küresel Sumud Filosu Gazze'ye gitmek üzere Marmaris'ten demir aldı

54 tekne Gazze için yola çıktı! Filoda HAK-İŞ Genel Başkanı da var
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem
Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak
İzmir'de dev hortum paniği! Vatandaşlar büyük korku yaşadı

ABD değil Türkiye! Şehirde oluşan dev hortum büyük panik yarattı
Koca ülkeyi karıştıran kare! Acun Ilıcalı'yı da etkiliyor

Koca ülkeyi karıştıran kare! Acun Ilıcalı'yı da etkiliyor
Meyhane açılışını duayla yaptılar! Bir de emekli imam çağırdılar

Bu görüntüler meyhane açılışından! Bir de imam çağırdılar