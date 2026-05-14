Şahit olduğu boşanma davasını anlattı, dinleyenler şoke oldu: Kadın, kocasının yanında...

Sosyal medyada paylaşım yapan genç bir kadın avukatın anlattığı boşanma davası kısa sürede gündem oldu. Avukat, bir kadının eşini aldattığının ortaya çıkmasının ardından ağır şiddete maruz kaldığını anlatarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLERİ BAŞKA BİRİNE GÖNDERMİŞ”

Paylaştığı videoda adliyede tanık olduğu bir boşanma davasını anlatan avukat, davaya konu olan olayda kadının uygunsuz görüntülerini, eşi evdeyken üçüncü bir kişiye gönderdiğini söyledi. Avukatın anlatımına göre; durumu fark eden eş, kadını ağır şekilde darp etti.

“ALDATILMAK ŞİDDET GEREKÇESİ DEĞİL”

Videoda hukuki değerlendirmelerde de bulunan genç avukat, aldatılmanın fiziksel şiddeti meşrulaştırmayacağını vurguladı. Avukat, “Eşiniz aldattı diye onu darp edemezsiniz!” ifadelerini kullanarak aile içi şiddetin hiçbir koşulda kabul edilemeyeceğini belirtti.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Kısa sürede sosyal medyada yayılan video çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı. Olayla ilgili yorumlarda bazı kullanıcılar şiddete tepki gösterirken, bazıları ise aldatma konusunu tartışmaya açtı.

Kaynak: Haberler.com